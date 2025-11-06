Steam: „Absolute Schande“ – Der neue Release einer beliebten Spielereihe wird zum Desaster

Zwei Jahre – so lang haben Fans der Football Manager-Reihe auf den neuen Serienteil gewartet, nachdem die 25er-Version nach langem hin und her eingestellt wurde. Grund für die ungewöhnlich lange Wartezeit? Ein groß angelegter Engine-Wechsel, der die Weichen für die Zukunft stellen soll.

Seit den Abendstunden des 4. November 2025 ist der Football Manager 26 nun für PC und Konsolen erhältlich – und bekommt unfassbar viel Kritik. Auf Steam fallen gerade einmal 26 Prozent aller Rezensionen positiv aus. Ein rotes „größtenteils negativ“ prangt auf der Produktseite, verdeutlicht eine indirekt ausgesprochene Kaufwarnung. Was genau ist schiefgelaufen?

Normalerweise gehört die Football Manager-Reihe mit zu den beliebtesten Spielen auf Steam, ist ein alljährlicher Dauerbrenner. Im letzten Jahr ist der Ausflug allerdings ins Wasser gefallen, erst jetzt folgt der Nachfolger – dementsprechend hoch sind die Erwartungen gewesen.

Die kann der FM 26 jedoch offenbar noch ganz und gar nicht erfüllen. Zum aktuellen Zeitpunkt haben fast 4.000 Spieler*innen ihre Stimme auf Valves Verkaufsplattform abgegeben, die meisten von ihnen zücken den Daumen nach unten (Stand: 5. November). Grund ist jedoch nicht vorwiegend der Wechsel auf die Unity-Engine, für welchen es sogar Lob gibt, sondern die komplette Änderung der Benutzeroberfläche.

Diese sei im Vergleich zu den Vorgängern deutlich unübersichtlicher, würde sich mehr wie ein Handy-Game anfühlen und gleichzeitig unzählige Dinge vermissen lassen. Zahlreiche Features, die es zuletzt im Football Manager 24 gegeben hat, sind ebenso nicht mehr an Bord, darunter viele Statistiken, Pokalauslosungen, der Excel-Import und einiges mehr. Garniert wird das Ganze darüber hinaus mit etlichen Bugs, Abstürzen und weiteren Unzulänglichkeiten.

Klare Worte von den Fans

Die Kritik in den Rezensionen ist derweil eindeutig: In der jetzigen Fassung ist der Football Manager 26 nicht zu empfehlen. „Das Spiel in diesem Zustand zu veröffentlichen, ist eine absolute Schande. Die neue Match-Engine mag vielversprechend sein, aber die Benutzeroberfläche ist absolut schrecklich, es fühlt sich an wie ein FM mit minimalen Funktionen“, schreibt zum Beispiel Kraechel nach über 80 Stunden Spielzeit.

Ein ähnliches Fazit fällt der oder die Steam-Nutzer*in Tom Conardo: „Also mir blutet das Herz. Ich bin seit 2006 dabei. Dieser Release ist das Schlechteste, was SI während meiner Zeit produziert hat. Der gegenwärtige Status ist definitiv nicht Vollpreis würdig. Es ist auch nicht Betareif. Allerhöchstens Alpha Status.“

In vielen Kommentaren gibt es deshalb die Empfehlung, entweder weiterhin auf den Football Manager 24 zu setzen oder erst einmal viele Updates ins Land ziehen zu lassen. Oder ihr stürzt euch statt aufs Fußballfeld in die Welt eines Gratis-Spiels auf Steam, bei dem ein Dino ein Schwert schwingt. Kein Scherz.

