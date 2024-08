Fortnite: Shooter-König feiert glorreiche Rückkehr – auf beliebtem Smartphone

Fortnite ist zurück – aber nicht in Form einer neuen Season oder gar eines neuen Vollpreistitels. Die beliebte Gameplay-Kombination aus hektischem Shooter und kreativem Sandboxing, kehrt dorthin zurück, wo es vor rund vier Jahren entfernt wurde – von Geräten mit iOS-Betriebssystem. Also: Auf Endgeräten der Marke Apple – sprich auf iPhone, iPad & Co.

Hintergrund dazu ist ein mittlerweile seit ungefähr vier Jahren andauernder Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games. Zumindest Spieler*innen innerhalb der Europäischen Union, also auch wir aus Deutschland, dürfen uns jetzt über die Rückkehr des immens populären Spiels freuen – auf den Mobilteilen mit dem Apfel-Symbol.

Massenphänomen Fortnite zurück auf den Apple-Handys

Mal ehrlich: Wir, der wir mit knallharten Shooter-Perlen wie Doom, Quake oder Duke Nukem aufgewachsen sind, mögen ein Spiel wie Fortnite belächeln – doch wir irren gewaltig. Über 230 Millionen aktive Spieler*innen monatlich sollen sich laut GameChampions in Fortnite tummeln. Gegen Ende letzten Jahres waren es an einem einzigen Tag sogar 44,7 Millionen Spielende. In seiner Präsentation mag Fortnite also putzig und wie ein Trickfilm wirken – aber genau sowas und die zackig-knackige Action zieht Millionen weltweit an. Jetzt also ist das beliebte Spiel für das iPhone zurück. Aber wieso eigentlich?

Wir erinnern uns ans Jahr 2020: Nachdem Epic Games Spieler*innen dazu ermuntert hatte, Apples hauseigenes Bezahlsystem zu umgehen, machte der Hersteller aus Cupertino Nägel mit Köpfen – und entfernte Fortnite aus Apples App-Store mit der Behauptung, Epic fordere eine Sondervereinbarung, die auch bei Mitbewerber*innen nicht üblich sei – berichtete Vox. Epic gab das strittige Signal an seine Nutzer*innen, weil Epic Gebühren für Anwendungen wie Fortnite im App-Store einforderte.

Aufgrund einer neuen, europäischen Vorschrift, kehrt nun auch ein Fortnite auf Apple-Endgeräte zurück. Wie das Branchenblatt Business Insider gemeldet hat, muss euch Apple inzwischen erlauben, Spiele auf seinen Geräten zu spielen – ohne den App Store zu durchlaufen.

Apple vs. Epic Games: Ein epischer Pyrrhussieg?

Dafür, dass Epic damit zwar eine Schlacht gewonnen hat, aber noch lange nicht den Krieg, ums martialisch auszudrücken, spricht die Tatsache, dass Fortnite & Co. über dem Epic Games Store auf iOS-Geräten für den Augenblick nur innerhalb der Europäischen Union verfügbar sind. Abseits der beiden Streithähne unter den Firmenriesen, dürft ihr euch als Fortnite-Spieler*innen erstmal freuen – auch deshalb, weil die Ankündigung pünktlich zum Trailer zur neuen Marvel-Season eintrudelt.

Apropos Shooter-Freuden: Wer sein FPS lieber in First- statt in Third-Person hat und auf familienfreundliche Comic-Grafik verzichten kann, besorgt sich die Doom-Alternative Quake nach Oldschool-Art.

