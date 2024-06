Fortnite: Sind gekaufte Autos sicherer als kostenlose?

Seit zwei Wochen macht die wilde Truppe um Megalo Don die Welt von Fortnite unsicher und hat den südlichen Teil der Insel in eine dünenreiche Wüstenlandschaft verwandelt. In dieser von Mad Max inspirierten Season spielen Fahrzeuge eine große Rolle – was außerhalb des Rocket League-Crossovers bei Fortnite bisher noch nicht so der Fall war.

Jetzt jedoch könnt ihr euch nicht nur einen fahrbaren Untersatz krallen und eure Kontrahenten durch die Wüste jagen und in Selbige schicken, sondern sie auch noch mit Gadgets wie Geschütztürmen oder kugelsicheren Reifen modifizieren. Wie ein Streamer aber nun veranschaulicht hat, gibt es unter den Fahrzeugen relevante und möglicherweise spielentscheidende Unterschiede.

Fortnite: Windschutzscheibe wird zur Zielschiebe

Dies ist besonders pikant, weil es bei Fahrzeugen, die mit der Ingame-Währung V-Bucks erkauft werden können, einen Vorteil gegenüber frei verfügbaren Gratis-Autos zu geben scheint. Letztere besitzen nämlich häufig eine sehr große Windschutzscheibe – was auf den ersten Blick ein größeres Sichtfeld und somit sicherere Fahrt suggeriert. Nicht aber in der Welt von Fortnite – denn wer viel sieht, wird auch viel gesehen. So bietet eine große Windschutzscheibe ein entsprechend großes Fenster für Feinde, durch das sie euch treffen können.

Die kaufbaren Fahrzeuge, von denen viele auf real existierenden Modellen basieren, haben dagegen eine kleinere Windschutzscheibe, wodurch die Fahrer*innen schwerer zu treffen sind. „Dieser vier Fahrzeuge wollt ihr nicht fahren“, sagt NickEh30 und zählt Whiplash, Werewolf, Scorpion und Masamune auf. In seinem Video hat er die nicht empfehlenswerten Fahrzeuge zur besseren Erkennbarkeit rot markiert.

Ob es unter die Rubrik Pay-to-win fällt, wenn man sich ein Fahrzeug mit schmaleren Fenstern kauft, darf debattiert werden. Es würde zumindest gegen die Prämisse von Fortnite steuern, laut derer käufliche Inhalte keinen Wettbewerbsvorteil bieten sollten. Was ihr problemlos kaufen könnt, sind die Skins und Items, die jeden Tag aufs Neue in den Fortnite-Shop geweht werden.

