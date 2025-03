Forza Horizon 5: PS5-Version des Spiels kommt mit fiesem Haken

Die Nachricht ist zwar erst einen guten Monat alt, scheint aber immer noch ein bisschen unwirklich: Forza Horizon 5, der aktuelle Ableger von Microsofts Racing-Reihe, erscheint tatsächlich für die PlayStation 5.

Die Xbox-Exklusivität wird also weiterhin aufgeweicht, während man sich aus dem „Konsolenkrieg“ zurückzieht und neue Marketing-Strategien fährt. Ein Grund zur Freude für Spieler*innen, sollte man zumindest meinen. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn ihr müsst bei der PS5-Version von Forza einen Kompromiss eingehen.

Forza Horizon 5: Microsoft-Account auch auf PS5 notwendig

Mangelt es bei der ursprüngliche Ankündigung noch an einem konkreten Release-Termin, ließen die Verantwortlichen mittlerweile auch durchblicken, dass Forza Horizon 5 am 29. April auf Sonys Konsole rast. Und noch eine andere Sache steht unumstößlich fest und die dürfte so manche*n Nutzer*in ganz schön ärgern: Auch wenn ihr auf der PlayStation 5 auf das Gaspedal drücken wollt, braucht ihr nämlich einen Microsoft-Account.

Das geht aus der offiziellen FAQ zum Forza Horizon 5-Port für die PS5 hervor, die die Entwickler*innen von Playground Games auf ihrer Website veröffentlicht haben. „Zusätzlich zu einem PSN-Account müsst ihr euch mit einem Microsoft-Account verbinden, um Forza Horizon 5 auf der PS5 zu spielen. Dieser Prozess beginnt, wenn ihr das erste Mal das Spiel auf eurer Konsole startet“, heißt es dort.

Wer online zocken will, muss zahlen

Das ist für viele vermutlich ziemlich ärgerlich, denn wer auf das bis vor Kurzem noch unwahrscheinliche Wunder gewartet hat, dass es der Racing-Ableger doch auf die PS5 schafft, wird eher keinen Microsoft-Account haben. Wollt ihr Forza Horizon 5 nun unabhängig von PC und Xbox erleben, kommt ihr trotzdem nicht darum herum – auf der oben verlinkten Website verrät man euch netterweise aber gleich, wie das Ganze funktioniert.

Auch auf die Frage nach einer PS Plus-Mitgliedschaft antworten die Entwickler*innen: Wer online zocken will, muss zahlen. Offline ist aber natürlich ohne zusätzliche Kosten möglich, ganz wie man es erwartet. Ob sich ein digitaler Führerschein unabhängig vom Account-Heckmeck lohnt, verrieten wir einst in unserem rasanten Test zu Forza Horizon 5.

