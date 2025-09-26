Forza Horizon 6: Fortsetzung zum „besten Rennspiel aller Zeiten“ angekündigt – bringt endlich das meistgewünschte Setting

Während die Forza Motorsport-Reihe vor einer unsicheren Zukunft steht, geht es für das Spin-Off weiter: Microsoft hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 offiziell Forza Horizon 6 angekündigt. Die Entscheidung, das Rennspiel auf der japanischen Spielemesse zu enthüllen, wurde ganz bewusst so getroffen.

Denn nach den USA, Südeuropa, Australien, Großbritannien und Mexiko wagt sich der Open World-Racer erstmals auf den asiatischen Kontinent. Fans bekommen damit einen ihrer größten Wünsche erfüllt, auch wenn sich Playground Games sonst nur bedingt in die Karten schauen lässt.

Forza Horizon 6: Auf nach Japan – und was noch?

Die Ankündigung lässt sich nämlich bislang noch als recht spartanisch bezeichnen. Der erste Teaser-Trailer zu Forza Horizon 6 ist überwiegend nur ein kurzer Rückblick auf die Reihe, ehe am Ende ein kurzer Blick auf den Fuji erfolgt. Gameplay-Szenen suchen wir vergebens. Nicht einmal einen kleinen Vorgeschmack auf den visuellen Genuss gibt es.

Stattdessen halten sich Microsoft und die Entwickler*innen mit wirklichen Infos zurück. Was wir aber schon wissen? Forza Horizon 6 soll 2026 für den PC (unter anderem via Steam) und die Xbox Series X|S erscheinen. An einer Umsetzung für die PlayStation 5 wird ebenfalls schon gearbeitet, die wird aber erst etwas später veröffentlicht.

So lange warten wie beim Vorgänger, mitunter als eines der „besten Rennspiele aller Zeiten“ von Fans betitelt, müsst ihr aber voraussichtlich nicht. Und das war es auch schon. Zumindest das, was der Livestream zur Tokyo Game Show geboten hat. Im Nachgang teilte Playground Games doch noch ein paar kleine Details.

Das Japan-Setting im Fokus

„Die Fans haben schon lange nach diesem Schauplatz gefragt, aber für uns war es wichtig, unsere Liebe und Verehrung für Japan und seine einzigartige Kultur zum Ausdruck zu bringen“, heißt es von Art Director Don Arceta zur Ankündigung von Forza Horizon 6 im Xbox Blog.

Dort verrät er am Rande, dass unter anderem ein Teil von Tokio in der offenen Spielwelt enthalten sein wird. Allerdings bekommen wir auch die „natürliche Schönheit der ländlichen und bergigen Gebiete Japans“ zu Gesicht. Zudem gibt es wieder die Rückkehr der wechselnden Jahreszeiten, die dieses Mal ebenso das Spielerlebnis ändern sollen.

Hier ist der Teaser zum neuen Xbox-Racer:

„Das Team hat ein System entwickelt, bei dem saisonale Veränderungen die Welt wirklich prägen – wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter den Ton, die Aktivitäten und die Geräusche subtil verändern“, erklärt die von Playground Games eingestellte Kulturberaterin Kyoko Yamashita.

Bevor wir das alles zu Gesicht bekommen, vergehen aber noch ein paar Monate. Erst Anfang 2026 enthüllt Playground Games das erste Gameplay zu Forza Horizon 6. Dass es sich um einen potenziellen Megaseller handelt, hat zuletzt der Vorgänger auf der PS5 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

