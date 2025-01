Für Cyberpunk 2077-Fans startet das neue Jahr mit einem Knall – alle Plattformen

Für Spieler*innen des Science-Fiction-Rollenspiels Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red beginnt das neue Jahr wahrlich mit einem Paukenschlag – oder weniger epochal in Worte gegossen: mit dem Patch 2.21, der am 23.01.2025 rausgehauen wurde. In den Genuss des Patches kommt ihr plattformübergreifend; es ist also wumpe, ob ihr euch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S oder auf dem Heimcomputer durch Night City boxt.

Die größte Liste an Verbesserungen betrifft den Fotomodus. Dazu gesellen sich Fehlerbehebungen zu den anpassbaren Fahrzeugfarben, Charaktererstellung, einige kleinere Korrekturen – und eine Handvoll Konsolen- und PC-spezifische Anpassungen. Apropos Personal Computer: Für den fährt CD Projekt Red mit dem Update die vielleicht aufregendste Neuerung auf.

Cyberpunk 2077: Was steckt alles im Patch 2.21?

In eurem Rechner werkelt einer der GeForce RTX 50-Grafikkarten von Nvidia – oder genauer gesagt ab dem 30. Januar, sobald die RTX 50er-Serie in den Händlerregalen aufschlägt? Dann dürft ihr dank Patch 2.21 DLSS 4 nutzen. Hinter dem kryptischen Kürzel verbirgt sich die nicht weniger kryptische Formulierung Deep Learning Super Sampling – die Ziffer vier bezeichnet die vierte Version dieser Technologie. Eines der Hauptmerkmale von DLSS 4 ist die sogenannte Multi Frame Generation.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vereinfacht gesagt, werden damit zwischen den eigentlichen Frames nochmal künstlich Bilder erzeugt – was dann die Bildrate merklich hochschrauben sollte. Mit einem Grafikbrett der RTX 50er im PC-Boliden, schöpft Patch 2.21 diese Technologie für euch aus. Damit nicht genug: Wer eine Grafikkarte der GeForce RTX 50- oder 40-Serie im Rechenknecht stecken hat, bekommt dank der Unterstützung für DLSS 4 schnelleres Single Frame Generation spendiert.

Lesetipp: Cyberpunk 2077-Kosmos: Blockbuster-Serie kehrt schon dieses Jahr zurück

Kurz einordnend dazu: Single Frame Generation ist die Vorgänger-Technologie zur oben erwähnter Multi Frame Generation. Hierbei wird, wieder stark vereinfacht erklärt, ein zusätzlicher, künstlich generierter Frame zwischen zwei gerenderten Frames erzeugt. Doch bei diesen neuen Feature-Freuden für eure Grafikkarten kennt der Patch 2.21 für Cyberpunk 2077 keinen Halt. Das größte Brett sind die zahlreichen Updates zum Fotomodus; ganzen 26, kleineren Verbesserungen locken. Etwa wurde die Option Gesichtsausdrücke für Adam Smasher repariert.

Was verbessert Patch 2.21 im Fotomodus?

Daneben wurde diverse Fehler beim Abspeichern von Voreinstellungen korrigiert; gespawnte Charaktere sollen auch dann sichtbar sein, nachdem ihr einen Hintergrund hinzugefügt habt; oder schlicht fehlerhafte Anzeigen auf der Benutzer*innenoberfläche des Fotomodus wurden beiseitegeschoben. Aber das ist nur die Spitze des Patch-Eisbergs. Wühlt euch am besten selbst durch die Patch-Notes, um vollumfänglich informiert zu sein.

Das dazugehörige Twitter-Posting von dem offiziellen Auftritt @CyberpunkGame jedenfalls beweist mit fast 800 Kommentaren und nahezu 13.000 vergebenen Herz-Emojis: Patch 2.21 für Cyberpunk 2077 löst Begehrlichkeiten aus. Apropos auf Hochglanz polierte Open World: Dass Cyberpunk 2077 nach dem Release-Debakel doch noch zum Welterfolg avancierte, sorgt bei CD Projekt Red und in der Community für ein Hochgefühl.

Quellen: cyberpunk.net, Twitter / @CyberpunkGame, Reddit / @xalibermods