Für Fallout-Fans beginnt das Wochenende mit einem Trommelwirbel – alle Plattformen

Wer das postapokalyptische Ödland liebt, zudem eine Vorliebe für Bethesdas Multiplayer-Ableger Fallout 76 hat, sollte jetzt besonders gut aufpassen: Denn bereits seit dem 18. Februar und noch bis zum 4. März läuft das sogenannte Fasnacht-Event. Im deutschen Sprachgebrauch besser bekannt als Fastnacht, Fasching oder Karneval.

Kurzum: Im Rahmen der Online-Veranstaltung erwarten euch allerhand neue Missionen, Belohnungen und kosmetische Inhalte – natürlich thematisch passend zur Festlichkeit. Dabei dürfte egal sein, ob ihr Fallout 76 auf dem Heimcomputer, oder den Spielekonsolen von Microsoft und Sony spielt – also etwa auf Xbox Series oder PlayStation 5. Doch wie könnt ihr als Spieler*in jetzt konkret loslegen – und direkt spielerisch wertvoll ins Wochenende starten?

Fallout 76: Was steckt alles im Fasnacht-Event?

Befindet ihr euch erstmal in Fallout 76, sollte das Event bereits auf eurer Karte eingetragen sein – und ihr könnt direkt dorthin navigieren. Folgt ihr der Markierung, solltet ihr bald in der Siedlung Helvetia ankommen, wo ein spezieller Mr. Handy-Roboter auf euch wartet. Dieser Blechkamerad übernimmt sozusagen die Rolle des Zeremonienmeisters zum Fasnacht-Event. Und schon dürfte es für euch kurze Zeit später damit losgehen, zusammen mit anderen Spieler*innen Aufgaben der Protectron-Roboter zu übernehmen.

Vom „[…] Spielen von Instrumenten bis hin zum Nachlegen von Holz für das Lagerfeuer“, übernehmt ihr verschiedenste Aufgaben, wie es in der offiziellen Bekanntmachung heißt. Eine weitere Aufgabe wird es für euch sein, die Bot-Roboter beim Feiern zu bewachen. Gelingt euch diese Aufgabe, wird das Wörtchen „Maskiert“ eurem Charaktertitel vorangestellt. Die Chance darauf, den Wortteil „Glühend“ vor eurem Titel zu erhalten, habt ihr ebenfalls.

Fastnachtsmasken, Blumenkästen und mehr

Unter den weiteren angepriesene Arten der Belohnung sind beispielsweise eine Fastnachtsmaske. Und wer einen grünen Daumen hat, wird sich über diese florale Dreingabe freuen: Für eure C.A.M.P.s „könnt ihr euch Dekorationen für eure Blumen- und Pflanzenkästen dazuverdienen“, wie ebenfalls in der Bekanntmachung nachzulesen steht.

Wem das nicht lieblich genug ist, der darf mit der sogenannten Flowering-Option bei den Blumenkästen nochmal einen drauflegen. Denn damit ergänzt ihr eure Pflanzenboxen um herumflatternde Schmetterlinge. Info für Fallout-Neulinge am Rande: C.A.M.P. ist natürlich das Kürzel für „Construction and Assembly Mobile Platform“. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um eure frei platzierbare Basis in der Welt von Fallout 76.

