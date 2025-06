Für Fallout-Fans kommt der große Horrorschocker immer näher – „echt mega krank“

Auf Tuchfühlung gehen mit den Held*innen aus Film und Fernsehen? Diese Möglichkeiten bieten die Freizeitparks des US-amerikanischen Medienkonzerns NBCUniversal. Weltweit existieren fünf solcher Parks des Filmriesens hinter solchen Franchises wie Jurassic Park oder Fast & Furious – unter anderem in Japan und China. Universal Studios Hollywood und Universal Orlando Resort befinden sich hingegen in den Vereinigten Staaten – und warten noch dieses Jahr mit einer Besonderheit für Fallout-Fan auf.

„Findet heraus, ob ihr die nukleare Apokalypse überlebt“, verkündet die Videobeschreibung zur Event-Ankündigung auf YouTube. Denn am 5. Juni wurde auf der Videoplattform ein nicht ganz 50-sekündiger Clip veröffentlicht, der auf einen ganz besonderen Part der diesjährigen „Halloween Horror Nights“ einstimmt. Diesen Herbst steht nämlich ein Wiedersehen mit Lucy MacLean & Co. aus der Fallout-Serie ins Haus – und womöglich nicht nur mit denen …

Das große Horror-Event für Fallout-Fans

Dass das Event auch Anspielungen an die Gaming-Vorlagen unterbringen wird, wurde bisher zwar nicht bestätigt, wäre aber naheliegend. So oder so wird die Veranstaltung an ausgewählten Tagen stattfinden, genauer in den beiden Freizeitparks Universal Orlando Resort im Bundesstaat Florida, und Universal Studios Hollywood in Kalifornien. Den genauen Zeitraum entnehmt ihr der Videobeschreibung des YouTube-Clips, Tickets sind online beziehbar.

Bekanntmachungstrailer zum Fallout-Event:

Im obigen Bewegtbildmaterial findet ihr euch als Zuschauer*in, in bester Fallout-Manier, in einem heimeligen Wohnzimmer wieder, Ödland-typisch teils im Stile der 50er-Jahre eingerichtet. Auf dem Fernsehbildschirm sind, in Retro-Ästhetik gehalten, die „Galaxy News“ zu sehen – welche übergehen in die Ansichten von Vault-Gängen, einem Mitglied der Stählernen Bruderschaft, oder einer hochgehenden Atombombe.

Abschließend verkündet eine unheilvolle Stimme: „Erlebe den Horror, den du so gerne anschaust. Universal Halloween Horror Nights featuring Fallout und mehr”. Schließlich wird das markante Logo der Fallout-Streamingserie eingeblendet, lässt zweifelsfrei erkennen, für welches Ödland-Abenteuer hier geworben wird. Doch was können sich Parkbesucher*innen konkret vom Franchise-Event erhoffen? Zu dem es auch ein Geisterhaus geben wird …

Weitere Infos zum Fallout-Event in den US-Freizeitparks

Obwohl auf Twitter nicht wenige Nutzer*innen monieren, Fallout habe nichts mit Horror zu tun, finden doch viele das Event cool – zeigt eine Wortmeldung wie „Das ist echt mega krank“. Unsere englischsprachigen Kolleg*innen des Branchenblatts The Hollywood Reporter jedenfalls hatten in einem Artikel vom 5. Juni bereits weiterführende Informationen dazu parat, was genau euch in den Geisterhaus-Attraktionen zu Fallout erwarten wird. So werdet ihr als Besucher*in zahlreicher, erinnerungswürdiger Momente aus der Streaming-Serie ansichtig.

Laut Beschreibung wird eure Reise im aus der Serie bekannte Vault 33 beginnen, wo ihr Protagonistin Lucy MacLean bis an die Oberfläche begleitet. Von da an geht die Odyssee weiter, vorbei an mutierten Kakerlaken, dem ikonischen Super Duper Mart – aber auch die Bekanntschaft mit dem Ghul und anderen bekannten Charakteren wird gemacht. Anders gesagt: Fallout-Fans, die sich diesen Herbst in den USA aufhalten, werden vermutlich kaum an dieser Attraktion drumherum kommen.

Und wer sich andernorts auf der Welt aufhält, kann immerhin eine Sichtung der TV-Serie zu Fallout vornehmen – die früher weitergehen könnte, als gedacht.

