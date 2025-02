Für Fallout-Fans beginnt das neue Jahr mit einem Paukenschlag – „für alle Plattformen“

Das neue Jahr ist kaum einen Monat alt, da wirft Bethesda ein Update-Geschenkpaket auf die Community – genauer: Das Online-Rollenspiel Fallout 76 wurde dieser Tage reich beschenkt, und zwar mit einem neuen Update. Die Nummer 1.7.17.9 wurde am 21. Januar dieses Jahres von der Leine gelassen, steht für alle Plattformen zum Download bereit. Sprich: für PC, Xbox und PlayStation.

Dabei bringt die neueste Version für die Xbox fast sage und schreibe 19 GB auf die Waage. Bei PlayStation und PC-Version auf dem Microsoft Store sind’s immerhin noch um die 14 GB. Schlank fällt das entsprechende Steam-Update mit nicht mal 2 GB aus. Aber Zahlenbingo beiseite: Worauf dürfen sich Spieler*innen von Fallout 76 mit diesem Update-Paket gefasst machen?

Den Gesamtumfang des Updates 1.7.17.9 in seiner Gesamtheit abzubilden, würde den Rahmen dieser Meldung sprengen. Insgesamt verbessert das Update aber gleich mehrere Bereiche des Spielerlebnisses. Von Waffen, Rüstungen, Kreaturen, Quests, der Benutzeroberfläche, oder Ereignissen in der Spielwelt deckt der Download allerhand ab. Eine plattformübergreifende Verbesserung, die allen Spieler*innen von Fallout 76 entgegenkommen dürfte, betrifft die Stabilität. Die soll jetzt nämlich sowohl auf PC als auch Xbox und PlayStation nochmal besser ausfallen.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Konkreter und spieler*innenfreundlicher wird’s mit den Verbesserungen, wenn etwa die Scorchbeasts respektive die dazugehörigen Queen-Varianten ihren Schallangriff nicht mehr in einer Tour auf euch abfeuern. Eine andere Verbesserung betrifft eine Quest wie The Ol‘ Weston Shuffle. Hier wurde ein Problem behoben, „durch das Johnny am Ende der Quest nicht schießen konnte“, wie es in den offiziellen Notizen zum Update heißt. Wollt ihr euch vollumfänglich informieren, wo Bethesda genau mit diesem Update vom 21. Januar 2025 nachgebessert hat, solltet ihr selbst einen Blick riskieren.

In der Fallout-Community jedenfalls sorgt das Update für Begehrlichkeiten. Dafür stehen zum Zeitpunkt dieser Meldung über 450 vergebene Herz-Emojis auf Twitter. In der Kommentarspalte lenken die Nutzer*innen hingegen den thematischen Schwerpunkt um – von Fallout 76 zu einem anderen Bethesda-Titel mit ausufernder Spielwelt: Starfield. Für das Action-Rollenspiel fordern die Spieler*innen ein neues Update ein. Demgegenüber auf Reddit wird vor allem eine Neuerung zum Anti-Strahlungs-Medikament Rad-X diskutiert, wo die Wirkung Mutationsunterdrückung in der Wirkungsbeschreibung ergänzt wurde (siehe oben).

Apropos Fallout: Emsige Fans tüfteln gerade an einem Remake zu Fallout 2 – die kultige „Smartwatch“ dazu könnt ihr euch schon heute ans (virtuelle) Handgelenk schnallen.

Quellen: Bethesda, Twitter / @BethesdaStudios, Reddit / @Ghostly_Rich, @Prince_Julius