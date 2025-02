„Das beste Spiel in der Geschichte“ von Harry Potter – oder bleibt Hogwarts Legacy Spitzenreiter?

Als die Versoftungen zu Harry Potter und der Stein der Weisen auf Computer, Playstation & Co. aufschlugen, war noch das Jahr 2001 – und der erste Herr der Ringe-Film sollte zum Jahresende in die Lichtspielhäuser einkehren. Viele Spieler*innen dürften jedenfalls mit dem Original betitelten Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Third-Person-Abenteuerspiel etwa für den PC nostalgische Gefühle verbinden.

Nicht mit der offiziellen Potter-Lizenz in Gepäck, aber verdächtig nach den damaligen „Stein der Weisen“-Spielen aussehend? Ist ein neues Actionspiel, dessen Name ein echter Zungenbrecher ist: „Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate“ – oder auf Deutsch etwa „Geheimagent Zauberjunge und das internationale Verbrechersyndikat“. Das Indie-Spiel soll bereits am 6. März erscheinen. Die kostenlose Demo gibt’s schon heute.

Neues Harry Potter-Spiel ohne Harry Potter plötzlich auf Steam aufgetaucht

Die beiden Entwickler John Szymanski und Evan Szymanski haben die spielbare Testversion bereits im Oktober letzten Jahres auf Steam geschubst. Dort konnte diese Probierportion bisher zwar gerade mal etwas mehr als 180 Rezensionen einsammeln, dafür sind dieselben durchschnittlich „sehr positiv“ ausgefallen.

Darum geht’s: Das Actionspiel packt euch am Zaubermantel, wirft euch in den Kampf gegen einen gewissen – Achtung: Anspielungsreicher Wortwitz! – Grumblemort. Verwechslungen mit Professor Albus Dumbledore sind da natürlich ausgeschlossen.

Der Trailer dieser im Fahrwasser von Harry Potter paddelnden Spiels, bringt etwas mehr als 40 Sekunden auf die Uhr.

Im Trailer oben wirkt das Gameplay des magiebegabten Zauberagenten allerdings eher wie eine durchgedrehte Multiplayer-Party, keine intensive Einzelspielererfahrung wie Stein der Weisen anno 2001. Grafisch und gestalterisch kommt dieser Titel aber nicht nur wie eine Parodie auf Harry Potter daher, sondern sieht irgendwie authentisch aus.

Langen Wände mitsamt Holzvertäfelungen, gotisch anmutende Arkaden und Steinmauern, die putzigen Spielecharaktere in ihren Zaubermänteln, erinnern frappierend an das PlayStation-Spiel der frühen Nullerjahre. Oder, um es direkt in den Worten der Beschreibung auf Steam zu sagen: „Retro-Action in der dritten Person, direkt aus den Tagen der ersten Unreal Engine“.

Für wen eignet sich Secret Agent Wizard Boy?

Wer nach einem sowohl optischen als auch inhaltlichen Brecher wie Hogwarts Legacy von Avalanche Software Ausschau hält? Sollte vielleicht lieber zum Original greifen – und könnte sich trotzdem für diesen Retro-lastigen Ausflug interessieren. Vielleicht werdet ihr genauso begeistert sein, wie ein*e der Rezensent*innen auf Steam, die oder der geschrieben hat: „Das ist das beste Spiel in der Geschichte der Existenz“. Was angezweifelt werden darf, aber ein paar vergnügliche Spielstunden dürften mit Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate dennoch drin sein.

