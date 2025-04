Für Nintendo Switch 2: Das macht das neue FromSoftware-Spiel so besonders

Von Nintendo erscheint nun wöchentlich bis zum 20. Mai eine neue Ausgabe der Interview-Reihe Creator’s Voice, bei dem verschiedene Entwickler*innen zu Wort kommen, die Einblicke in ihre Spiele für die Nintendo Switch 2 gewähren.

Den Auftakt machte Hidetaka Miyazaki, seines Zeichens CEO von FromSoftware, die mit dem Trailer zum Exklusivtitel The Duskbloods eines der Highlights auf der Switch 2-Präsentation darstellten. Im Interview erzählt er, wie die Idee zu dem Spiel entstand und was es von anderen Werken der Souls- und Elden Ring-Macher unterscheidet.

Nintendo Switch 2-Exklusivität nicht von Anfang an geplant

Beim ersten Treffen mit Nintendo sei das Konzept noch sehr rudimentär gewesen, berichtet Miyazaki, „mehr eine lose Aneinanderreihung von Ideen als eine wirkliche Präsentation“. Das Konzept selbst sei jedoch anders als alles gewesen, was FromSoftware je zuvor gemacht hätte „und Nintendo schien sehr interessiert, es Realität werden zu lassen“. Erst während der Entwicklung, die eigentlich für die aktuelle Switch gedacht war, formte sich die Überlegung, das Spiel exklusiv für die Nintendo Switch 2 herauszubringen.

Seht hier den Trailer zu The Duskbloods:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Fokus der neuen Hardware auf die Online-Features hat uns erlaubt, möglichst nahe an unserer ursprünglichen Vision zu bleiben“, berichtet Miyazaki weiterhin. The Duskbloods wird ein Online-Multiplayer-Spiel, das sowohl PvP- als auch PvE-Elemente bietet. „Das bedeutet aber nicht, dass wir uns als Unternehmen künftig auf die Multiplayer-Sparte fokussieren wollen.“ Dennoch wollte Miyazaki schon immer ein Spiel in dieser Richtung machen. „Es erlaubt uns ein breites Feld der Spielgestaltung.“

Lest auch: Was hat es mit der geflügelten Ratte im The Duskbloods-Trailer auf sich?

Die Charaktere, die von den Spielenden in The Duskblood kontrolliert werden, sind als sogenannte Blutgeschworene bekannt – ähnlich Vampiren, nur mit übermenschlichen Fähigkeiten. In einer endzeitlichen Gesellschaft konkurrieren sie um das „Erste Blut“. Die Welt ist vom gotischen und viktorianischen Stil inspiriert, wie aus vielen FromSoftware-Titeln wie Bloodborne oder Dark Souls bekannt.

Die Möglichkeit zur freien Charaktergestaltung gibt es zwar nicht, jedoch können die über ein Dutzend spielbaren und sehr unterschiedlichen Kämpfer*innen in vielen Optionen angepasst werden, wie Miyazaki an anderer Stelle ausführt. Wenn ihr wissen wollt, wie sich dieses Multiplayer-Erlebnis anfühlt, müsst ihr für The Duskbloods auf der Nintendo Switch 2 jedoch noch bis 2026 warten.

Quellen: Nintendo.com, Youtube / Nintendo DE