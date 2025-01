Für Resident Evil-Fans: Diese 2 Survival-Horror-Spiele stehen kurz bevor – kostenlos reinspielen

Resident Evil 9 kommt 2026 raus, und wird dieses Jahr breitenwirksam angekündigt – und ein Remake zu Resident Evil Zero befindet sich sowieso in der Mache, oder? Ja, also, die Faktenlage rund um namhafte Leaker wie Dusk Golem oder Lunatic Ignus ist eher hauchdünn. Zwar schraubt und hämmert und nagelt Capcom gerade tatsächlich an einem neunten Hauptteil, aber ansonsten? Wissen wir weniger bis gar nichts über den kommenden Survival-Horror-Knüller.

Wie gut, dass für Genre-Freund*innen gerade zwei stark von Resident Evil inspirierte Titel heranrollen. Die eine Neuveröffentlichung hört auf den Namen „The Mute House“, wird von December Blues Games entwickelt, setzt auf klassischen Survival Horror mit festen Kameraperspektiven. Der andere Release heißt „Dead of Darkness“, wurde von Retrofiction Games gestemmt, punktet mit charmanter Pixel-Optik. Was beide Titel eint: Sowohl The Mute House als auch Dead of Darkness locken mit kostenlosen Demos auf Steam. Was bietet der Download also?

Neues Horror-Spiel auf Steam No. 1: The Mute House

Nur noch wenige Tage müssen verstreichen, dann feiert The Mute House seinen Release auf der Vertriebsplattform Steam. Bereits am 28. Januar dieses Jahres ist es so weit. Dann brecht ihr im Horror-Spiel als Polizeifrau zu einem unheilvollen Anwesen auf, wohin einige Menschen verschwunden sein könnten. Nicht nur das: Unsere Heldin befürchtet das Schlimmste, vermutet, auch ihre eigene Schwester könnt von diesem gespenstischen Herrenhaus sozusagen verschluckt worden sein.

Demo-Gameplay zum Horror-Spiel The Mute House:

Eine steile Ausgangssituation also für Survival Horror par excellence. Genretypisch erwartet euch eine Mixtur aus knüppelhartem Item-Management, fiesen Rätseleinlagen und einer Messerspitze Action – bei der ihr ressourcenschonend mit eurer Munition haushalten müsst. Anders gesagt: Wer auf klassisches Resident Evil steht, sollte sich in (auch in der Demo zu) The Mute House pudelwohl fühlen.

Neues Horror-Spiel auf Steam No. 2: Dead of Darkness

Anderes Spiel, selbes Genre: Dead of Darkness ist in vielerlei Hinsicht traditionell zusammengerührte Survival Horror-Kost. Auf der mysteriösen Insel Velvet Island tretet ihr im Schuhwerk von Privatdetektiv Miles Windham gegen teuflische Kreaturen an. Wer bei dieser Zutatenliste nicht direkt das H.P. Lovecraft’sches Cosmic Horror-Süppchen riecht? Hat den Ruf des Cthulhu nicht gehört.

Dabei brüstet sich das Horror-Spiel gegenüber sonstigem Survival Horror-Einheitsbrei mit einem Retro-artigen Alleinstellungsmerkmal: Optisch präsentiert sich die Gruselei mit einem sympathischen Pixellook, erinnert damit an RPG Maker & Co. Die Kaufentscheidung erleichtert euch, wie eingangs versprochen, wieder eine kostenlose Demo auf Steam.

Trailer zum Horror-Spiel Dead of Darkness:

