Futuristischer Shooter MindsEye von Ex-GTA-Entwickler kommt noch vor GTA 6

Was passiert, wenn man den Game Director des epochalen Grand Theft Auto 5 nimmt, dazu ein passendes Gameplay aus rasanten Verfolgungsjagden und actionreichen Shooter-Passagen packt und das ganze Szenario in eine nicht allzu entfernte Zukunft verfrachtet? Dann erhält man MindsEye.

Der Third-Person-Singleplayer-Shooter wurde auf der gestrigen State of Play mit einem ausführlichen Trailer bedacht, der nicht nur einiges an Ingame-Szenen präsentierte, sondern auch gleich einen angestrebten Releasezeitraum.

Singleplayer-Shooter von Ex-GTA-Entwickler: Filmreifes Abenteuer mit MindsEye

Der ehemals bei Rockstar angestellte Leslie Benzies war unter anderem maßgeblich für die Teile 3 bis 5 der populären GTA-Reihe verantwortlich. Jetzt hat er mit Build A Rocket Boy ein eigenes Studio ins Leben gerufen – wenig verwunderlich besitzt dessen Erstlingswerk MindsEye einige Parallelen zu Grand Theft Auto. Diese beginnen bei einer fiktiven futuristischen, Los Angeles jedoch sehr ähnlichen Stadt als Schauplatz, gehen weiter mit ein paar wilden Fahrten über Highways und Vororte und enden längst nicht bei explosionsreichen Feuergefechten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn der Entwicklung von fesselnden interaktiven Erlebnissen gewidmet, die den Spielern Spaß machen“, sagt Game Director Leslie Benzies. „Mit MindsEye heben wir filmreife Abenteuer auf das nächste Level – mit Charakteren und einer Welt, die sich wirklich lebendig anfühlen.“ Die Spieler*innen schlüpfen dabei in die Rolle des Ex-Soldaten Jacob Diaz, der über ein Implantat namens MindsEye verfügt.

Dieses löst bei ihm häufiger mal Flashbacks zu seiner Zeit beim Militär aus. Diaz will seinem mysteriösen Zustand auf den Grund gehen und gerät in ein Geflecht aus Gier, Machtkampf und künstlicher Intelligenz. Im Third-Person-Shooter müsst ihr dabei taktische und vor allem schnelle Entscheidungen treffen und die Umgebung clever nutzen, wie ihr auch im Gameplay-Trailer sehen könnt.

MindsEye soll noch in diesem Sommer für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, also noch deutlich von GTA 6. Für Fans derart gestalteter Adrenalinschub-Bretter also vielleicht eine schöne Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken. Warum wir seit der State of Play möglicherweise eine Einordnung haben, wann Rockstars neuester Streich erscheinen könnte, lest ihr hier.

Quellen: Youtube / MindsEye, Pressemitteilung