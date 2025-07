gamescom 2025: Call of Duty steht jetzt der große Tag der Enthüllung bevor – und nicht nur das

Jetzt ist die Katze aus dem Sack – oder eher die große Ankündigung wurde seitens Veranstalter*innen herausgehauen: Ein Call of Duty: Black Ops 7 wird auf der diesjährigen gamescom 2025 im Rahmen der Opening Night enthüllt – und „international elektrisieren“, so die Verantwortlichen. Die Entwicklungsstudios Raven Software und Treyarch werden also die Bühne des diesjährigen, wichtigen Branchenevents nutzen, um die Ego-Shooter-Fortsetzung ins Rampenlicht zu rücken.

Doch damit nicht genug: Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden jetzt ebenfalls bislang unbekannte Details zur heiß ersehnten Veranstaltung bekanntgegeben. Ein Highlight dürfte für viele Spielende ein spezielles The Witcher-Konzert sein. Aber auch jenseits von Call of Duty und The Witcher wartet die gamescom 2025 mit einer regelrechten Wundertüte an Gaming-Inhalten auf.

gamescom 2025: Call of Duty: Black Ops 7, The Witcher-Konzert & weitere Highlights

Dass Raven Software und Treyarch ein Call of Duty: Black Ops 7 auf der diesjährigen gamescom 2025, genauer im Rahmen der Opening Night, präsentieren werden, ist eine kleine Sensation – vor allem natürlich für Shooter-Freunde. Stattfinden wird die Opening Night übrigens live vor Ort in Köln am Abend des 19. August. Wer nicht in Köln sein kann oder will, darf der Eröffnungs-Show übrigens auch online beiwohnen: Um 19:30 Uhr desselben Tags beginnt die Pre-Show des Livestreams. Als Moderator*innen werden übrigens Geoff Keighley und die aus League of Legends-Kreisen bekannte Sjokz fungieren.

Trailer zur The Witcher-Konzertreihe:

Dass die The Witcher-Konzertreihe am 20. August ebenfalls um 20 Uhr auf der gamescom losgehen wird, wurde bei der Pressekonferenz ebenfalls unterstrichen. Zwar ist das Konzert bereits ausgebucht, doch beispielsweise über die Ticketbörse fanSALE von Eventim sind mit etwas Glück immer wieder gültige Eintrittskarten beziehbar. Das musikalische Event zu den The Witcher-Rollenspielen versteht sich als Mixtur aus bildgewaltigen Gameplay-Bildern und epochalen Orchesterklängen – genauer dem Original-Soundtrack aus den RPGs von CD Projekt RED. Doch die gamescom-Ankündigungen gingen weit über Call of Duty oder The Witcher hinaus.

So wurden zahlreiche Aussteller namhafter Firmen aus der Gaming-Branche angekündigt, die zuvor noch nicht bekannt waren – nämlich das polnische Entwicklungsstudio CI Games, der Branchengigant Electronic Arts, das für die Farming Simulator-Reihe GIANTS Software, oder die Kalypso Media Group. Aber auch solche Firmen wie Konami, Tencent Games, Level Infinite, Headup Games oder Marvelous werden vertreten sein. Dazu gesellen sich die Streaming-Anbieter aus dem Hause Netflix, Disney Plus und Paramount.

Leitthema, Branchen-Trends & Co.

Zudem wurde das Leitthema der gamescom 2025 bekanntgegeben. Dieses wird „Games – Perfekte Unterhaltung“ lauten. Diese Fokus-Setzung soll unterstreichen, wie sehr Gaming als Medium nicht nur „pure Unterhaltung“ bietet, wie es in der dazugehörigen Pressemeldung heißt. Sondern auch „Gesundheit ebenso wie Demokratie, Wirtschaftswachstum ebenso wie

Innovation“ fördert, so Felix Falk, Geschäftsführer von game – Verband der deutschen Games-Branche.

Aktuelle Branchentrends, welche die Veranstalter dieses Jahr unterstreichen, sind einmal „Games für drei Generationen“ und „Games-Blockbuster to go“. Schließlich steigt das Durchschnittsalter von Spielenden jährlich an, liegt mittlerweile bei rund 40 Jahren, und andererseits werden portable, leistungsstarke Handheld-Geräte wie die Nintendo Switch 2 immer beliebter. Wer wissen möchte, womit umtriebige Indie-Entwickler*innen auf der gamescom 2025 aufschlagen werden, darf die IAB nicht verpassen.

