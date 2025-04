gamescom 2025: Ticket-Verkauf gestartet – So viel kostet euch die Messe dieses Jahr

Nur noch wenige Monate, dann öffnet die Messe in Köln ihre Pforten erneut für die gamescom. Vom 21. bis zum 24. August 2025 dreht sich in der Domstadt alles um aktuelle und zukünftige Videospiele. Falls ihr vor Ort dabei sein wollt, könnt ihr euch ab jetzt um Tickets kümmern.

Wie die Koelnmesse bekannt gibt, ist der Ticketverkauf offiziell gestartet. Damit stehen auch die Preise für die unterschiedlichen Tage fest. Erneut müsst ihr ein klein wenig mehr bezahlen, um Zutritt zur gamescom zu erhalten. Auch die schon seit länger etablierten Wildcards sind in diesem Jahr wieder mit dabei.

gamescom 2025: Die Preise der Tickets

Wer in diesem Jahr die gamescom im August mitnehmen möchte, sollte sich bereits jetzt Gedanken machen, wann er denn vor Ort sein wird. Denn je nach Messetag kosten die Tickets unterschiedlich viel. Zudem kann auch die Uhrzeit mitunter entscheidend sein.

Kaufen könnt ihr die Tickets übrigens nur über den offiziellen Shop der gamescom. Für die Plattform müsst ihr euch einmalig registrieren und könnt anschließend mit PayPal oder einer Kreditkarte bezahlen. Vom Kauf bei anderen Online-Shops wird abgeraten, da diese unautorisiert sind. Eine Tageskasse vor Ort gibt es ebenfalls nicht.

Lesetipp: Die Nintendo Switch 2 ist angekündigt & wir haben sie bereits ausprobiert

Kommen wir nun zu den Preisen. In diesem Jahr teilen sich die Tickets wie folgt auf:

Ticket Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tagesticket 30,50 Euro 30,50 Euro 40,00 Euro 30,50 Euro Tagesticket (ermäßigt) 22,00 Euro 22,00 Euro 31,50 Euro 22,00 Euro Tagesticket Familie (2 Erwachsene, 3 Kinder (7-12 Jahre)) 68,00 Euro 68,00 Euro 84,50 Euro 68,00 Euro Abendticket (gültig ab 16:00 Uhr) 10,50 Euro 10,50 Euro 12,50 Euro 10,50 Euro Quelle: Koelnmesse

Dauerkarten, die euch an allen Tagen Zugang gewähren, gibt es nicht. Immerhin: In den Preisen ist bereits ein Ticket für den ÖPNV im Verkehrsverbunds Rhein-Sieg enthalten. Damit könnt ihr alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, allerdings, analog zum bekannten Deutschlandticket, weder den IC-, noch ICE.

Spezielle Ticket-Angebote – Wildcard & mehr

Wie schon in den Vorjahren gibt es im Vorverkauf zur gamescom auch besondere Tickets zu erwerben. Wenn ihr etwa bereits am Mittwoch, dem 20. August 2025, auf die Messe wollt, müsst ihr eine Wildcard für satte 64,00 Euro erwerben. Dann könnt ihr bereits am Fachbesucher- und Medientag ab 13:00 Uhr aufs Gelände – ob sich das für den Preis lohnt, müsst ihr jedoch selbst wissen.

Neu in diesem Jahr sind die Kombiangebote. So erhaltet ihr für 90 Euro das Superfan Bundle, welches eine Wildcard und ein Ticket zur Opening Night Live (19. August 2025) beinhaltet. Für 125 Euro bekommt ihr das Superfan Bundle Plus, welches ebenfalls die beiden Tickets und eine Übernachtung im gamescom-Camp gewährt. Allerdings müsst ihr euer eigenes Zelt mitbringen.

Zu guter Letzt: Auch in den nächsten Jahren bleibt die gamescom der Stadt Köln treu, wie vor kurzem bekanntgegeben wurde. Eine Verlegung in andere Städte ist demnach vorerst ausgeschlossen.

Quelle: gamescom Pressemitteilung, gamescom Online Shop