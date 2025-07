gamescom 2025: Über 200 Spiele ausprobieren – das dürft ihr auf der Messe nicht verpassen

Der Juli ist angebrochen und das bedeutet, dass im nächsten Monat die gamescom 2025 in Köln ansteht. Vom 20. bis 24. August öffnet das größte Gaming-Event der Welt wieder seine Tore und sorgt mit Ankündigungen, Demo-Sessions, neuen Spielen und einem spektakulären Programm bei Zocker*innen für leuchtende Augen.

Eine Institution ist dabei die Indie Arena Booth (IAB), die jedes Jahr zahlreichen unabhängigen Entwickler*innen eine Plattform bietet, ihr kommendes Spiel zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und Spieler*innen von ihrem Werk zu überzeugen. Dabei hat sie sich von einem Geheimtipp zu einem der beliebtesten Bestandteile der gamescom gemausert.

gamescom 2025: Indie Arens Booth präsentiert diesjähriges Line-up

Rund sieben Wochen vor der Eröffnung der gamescom 2025 steht das Line-up der Indie Arena Booth. In der Halle 10.2 können Interessierte über 200 Spiele aus über 40 Ländern bewundern – und in den meisten Fällen natürlich auch anzocken. Einige Games kehren nach einem (scheinbar erfolgreichen) Auftritt im letzten Jahr zurück, andere feiern ihre Premiere auf der gamescom.

Seht hier den Ankündigungstrailer zur Indie Arena Booth:

Vom Cozy-Camper-Survival Outbound bis zum Cyberpunk-Plattformer Altered Alma, vom mausigen Abenteuer Hela bis zum Kreaturen-Sammelspaß Fae & Fauna; in Hirogami ist alles aus Papier, in Kohlrabi Starship dreht sich alles um… Kohlrabi? Ob als Tanuki, Capybara, Tofublock oder – natürlich – Katze: Die Indie Arena Booth öffnet euch wieder die Tore in verrückte, atemberaubende, wunderschöne oder absurde Welten. Das komplette Line-up findet ihr hier.

„Wie jedes Jahr hat die IAB die Ehre, zu einigen Spielen das erste Mal öffentliches Gameplay zu präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung, in der in diesem Zusammenhang unter anderem der Clockwork-3D-Action-Plattformer Duskfade, das handgefertigte Tower Defense-Game Garbage Country oder das von Tabletop Games inspirierte Heavy Metal-RPG Mork Borg Heresy Supreme.

Außerdem gibt es „erstmals im Games for Democracy-Bereich Titel, die sich in ihrem Gameplay für zivilgesellschaftliches Engagement, Ausdrucksfreiheit und soziale Verantwortlichkeit einsetzen“. Diese Aktion entsteht in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung.

Wenn ihr noch keine Tickets für die Spielemesse habt, können wir euch vielleicht helfen: Wir verlosen 4 x 2 Tickets für die gamescom 2025. Was ihr dafür machen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

