Großes gamescom-Gewinnspiel: Wir verlosen 4x 2 Karten für die Spielemesse – so nehmt ihr teil

Während der Sommer voranschreitet, rückt auch die gamescom immer näher: Vom 20. bis zum 24. August lädt eine der größten Gaming-Messen wieder nach Köln und ihr könnt live dabei sein.

Der Ticketverkauf ist bereits vor einer ganzen Weile gestartet und noch sind alle Optionen verfügbar. Aber was, wenn ihr einfach zwei Karten für die gamescom gewinnt und eine Person eurer Wahl mitnehmen könnt, ohne auch nur einen Cent zu zahlen? Mit ein bisschen Glück könnten zwei Tickets bald euch gehören und wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Ihr wollt zur gamescom? Mit uns fahrt ihr kostenlos – wenn ihr Glück habt

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit der gamescom nämlich viermal zwei Karten für Donnerstag, den 21. August, sodass ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin, mit einem Kumpel oder einer Freundin, eurem Sohn, eurer Tochter, Oma, Opa, Mama, Papa, Bruder oder Schwester die beliebte Videospielmesse besuchen könnt. Zu zweit macht das jährliche Erlebnis, bei dem Entwickler und Publisher aus aller Welt nach Köln reisen, nämlich einfach am meisten Spaß.

Auch dieses Jahr erwarten euch wieder pulsierende Messehallen, eine gigantische Auswahl an Merchandise, Demos zu kommenden Spielen und unterhaltsame Live-Veranstaltungen – also alles, was das Herz eines jeden Videospiel-Fans begehrt. Damit für die lokalen Speisen und vor allem für die Plüschtiere, Sammelkarten oder Kunstwerke aus der Merchandise-Halle mehr Geld übrig bleibt, lohnt sich die Teilnahme an unserem Gewinnspiel, um zwei Tickets für die gamescom abzustauben.

4x 2 Tickets für die gamescom 2025 Jetzt den Newsletter abonnieren und zwei von insgesamt acht gamescom-Karten für Donnerstag, den 21. August 2025 gewinnen. Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch bis zum 14. Juli mit eurer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter anzumelden. Die vier Gewinner*innen der gamescom-Tickets losen wir am 15. Juli aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.