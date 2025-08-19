gamescom Opening Night Live 2025: Heute Abend geht’s los – diese Spiele werden gezeigt

Seit wenigen Jahren ist es Tradition: Bevor die gamescom in Köln ihre Pforten öffnet, steht erst einmal Geoff Keighley auf der Bühne. Im Rahmen der gamescom Opening Night Live präsentiert der Moderator unzählige Neuankündigungen und Trailer, um auf die Spielemesse einzustimmen.

Die Live-Show kann wie gehabt kostenlos verfolgt werden. Wann das Event genau losgeht, wo ihr zuschauen könnt und welche Titel bereits bestätigt sind, verraten wir euch in unserer folgenden Zusammenfassung.

gamescom Opening Night Live 2025: Datum, Uhrzeit und Spiele

Das Wichtigste zuerst: Die gamescom Opening Night Live 2025 findet am 19. August statt, also am Dienstag vor dem offiziellen Beginn der Messe. Der Startschuss fällt um 19:30 Uhr mit der Pre-Show, während dann von 20 bis 22 Uhr das Hauptevent läuft. Zuschauen könnt ihr übrigens ganz einfach über Twitch.

Falls ihr einschaltet, könnt ihr euch auf jede Menge Trailer einstellen – so ist es üblich bei diesem Event. Wie viele Spiele am Ende gezeigt werden, das wissen wir derzeit noch nicht. Aber ein paar erste Titel haben sich bereits angekündigt. Unter anderem sehen wir neues Material zu:

Silent Hill f

Resident Evil Requiem

Call of Duty: Black Ops 7

Ninja Gaiden 4

World of Warcraft: Midnight

Honor of Kings: World

Black Myth Wukong

Daemon X Machina: Titanic Scion

Lords of the Fallen 2

The Seven Deadly Sins: Origin

Ghost of Yōtei

The Outer Worlds 2

Enshrouded

Fallout: Season 2 von Amazon

Sobald weitere Titel angekündigt sind, werden wir die Liste natürlich entsprechend ergänzen. Vermutlich dürfte es bis Dienstag noch die eine oder andere Bestätigung geben.

Auch musikalisch gibt es ordentlich etwas auf die Ohren: Lorien Testard und Alice Duport-Percier sind live vor Ort, um den Soundtrack von Clair Obscur: Expedition 33 zu performen. Wer sich bereits am Spiel nicht satthören konnte, so wie unser Tester von Clair Obscur, sollte die Gelegenheit lieber nicht verpassen.

