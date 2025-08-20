Viele neue Spiele & Trailer: Das sind alle Ankündigungen der Opening Night Live im Überblick

Die weltgrößte Videospielmesse ist wieder da: Wie schon seit ein paar Jahren hat Moderator Geoff Keighley mit der gamescom Opening Night Live die große Sause in Köln eröffnet. Im Gepäck hat er dabei gehabt? Natürlich jede Menge Ankündigungen und Trailer.

So sind wir es auch vom Kanadier gewohnt, der zusätzlich zur ONL bekanntlich auch das Summer Game Fest und die jährlich im Dezember stattfindenden Game Awards leitet. Jetzt ist aber Köln im Fokus und wir verraten euch, was alles dieses Jahr bei der Opening Night Live angekündigt wurde.

gamescom Opening Night Live: Alle Spiele und Trailer im Überblick

Offiziell ist der Startschuss um 20 Uhr gefallen, wobei schon eine halbe Stunde zuvor die Pre-Show mit Kyle Bosman gestartet ist. Und schon im Vorfeld haben wir gewusst, dass so einige bekannte Namen dieses Jahr bei der gamescom Opening Night Live dabei sind: Silent Hill F, Resident Evil Requiem, Black Myth Wukong, World of Warcraft Midnight und noch viele mehr haben sich angekündigt.

Da die Show mit zwei Stunden aber wieder ordentlich lang ist, gibt es hier die Liste aller Neuankündigungen in chronologischer Reihenfolge:

Bubsy 4D : Der vor vielen Jahren noch bekannte Katzen-Plattformer kehrt zurück. In einem 3D-Plattformer für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

: Der vor vielen Jahren noch bekannte Katzen-Plattformer kehrt zurück. In einem 3D-Plattformer für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Battlestar Galactica: Scattered Hopes – Strategiespiel von DotEmu.

– Strategiespiel von DotEmu. Outlaws Remaster: Die Nightdive Studios legen nach Hexen und Heretic mit einer weiteren Neuauflage eines Klassikers nach.

Die Nightdive Studios legen nach Hexen und Heretic mit einer weiteren Neuauflage eines Klassikers nach. Denshattack: Ihr seid mit einem Zug auf … Substanzen unterwegs. Es ist schnell und abgefahren.

Ihr seid mit einem Zug auf … Substanzen unterwegs. Es ist schnell und abgefahren. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction – Ein Old-School-Brawler für Singleplayer- und Koop-Fans.

– Ein Old-School-Brawler für Singleplayer- und Koop-Fans. Absolum: Neuer Trailer zu einem Spiel, was bereits vorher angekündigt war. Kommt von DotEmu und hat einen schicken Zeichentrick-Stil.

Neuer Trailer zu einem Spiel, was bereits vorher angekündigt war. Kommt von DotEmu und hat einen schicken Zeichentrick-Stil. Long Gone: Pixel-Survival-Zombie-Game mit alten Adventure-Vibes.

Pixel-Survival-Zombie-Game mit alten Adventure-Vibes. Valor Mortis: Die Ghostrunner-Leute überraschen mit einem düsteren First-Person-Action-Spiel mit Monster-Verwandlungen und mehr. Sieht richtig cool aus.

Die Ghostrunner-Leute überraschen mit einem düsteren First-Person-Action-Spiel mit Monster-Verwandlungen und mehr. Sieht richtig cool aus. Planetenverteidigungskanonenkommandant (PVKK) : Neuer Trailer zu einem wilden Spiel, bei dem ihr eine riesige Kanone zu verantworten habt.

: Neuer Trailer zu einem wilden Spiel, bei dem ihr eine riesige Kanone zu verantworten habt. Routine: Das Horrorspiel mit viel Wasser soll noch dieses Jahr erscheinen. Sogar ab ersten Tag im Xbox Game Pass.

Das Horrorspiel mit viel Wasser soll noch dieses Jahr erscheinen. Sogar ab ersten Tag im Xbox Game Pass. Swords of Legends: Generischer Name, aber das chinesische Soulslike sieht optisch verdammt gut aus. Erinnert ein wenig an Black Myth: Wukong.

Generischer Name, aber das chinesische Soulslike sieht optisch verdammt gut aus. Erinnert ein wenig an Black Myth: Wukong. Road Kings: Erinnert erst an ein optisch aufwändigeres Euro Truck Simulator, wandelt dann aber auf eigenen Spuren mit krassen Wettereffekten.

Erinnert erst an ein optisch aufwändigeres Euro Truck Simulator, wandelt dann aber auf eigenen Spuren mit krassen Wettereffekten. Sonic Racing CrossWorlds: Pac-Man wurde als Gast-Charakter für den Racer bestätigt. Vom 29. August bis zum 1. September gibt es einen offenen Netzwerktest.

Pac-Man wurde als Gast-Charakter für den Racer bestätigt. Vom 29. August bis zum 1. September gibt es einen offenen Netzwerktest. Hollow Knight Silksong: Erscheint definitiv dieses Jahr. Mehr gibt es am Donnerstag zu sehen.

Erscheint definitiv dieses Jahr. Mehr gibt es am Donnerstag zu sehen. Call of Duty Black Ops 7: Der diesjährige Shooter-Trailer überrascht zwar nicht, aber der Trailer ist dennoch einen Blick wert. Denn die Inszenierung ist wie gewohnt extrem stark. Dazu gibt es ein paar sehr abgefahrene Level dieses Mal. Release ist am 14. November 2025.

Der diesjährige Shooter-Trailer überrascht zwar nicht, aber der Trailer ist dennoch einen Blick wert. Denn die Inszenierung ist wie gewohnt extrem stark. Dazu gibt es ein paar sehr abgefahrene Level dieses Mal. Release ist am 14. November 2025. Lords of the Fallen 2: Das Soulslike bekommt ein noch düsteres Sequel. Die Idee mit den zwei Welten bleibt aber offenbar bestehen. Release soll 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Übrigens am PC exklusiv im Epic Games Store.

Das Soulslike bekommt ein noch düsteres Sequel. Die Idee mit den zwei Welten bleibt aber offenbar bestehen. Release soll 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Übrigens am PC exklusiv im Epic Games Store. Sekiro : Das Spiel von FromSoftware wird tatsächlich zum Anime im kommenden Jahr mit dem Titel No Defeat.

: Das Spiel von FromSoftware wird tatsächlich zum Anime im kommenden Jahr mit dem Titel No Defeat. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight für 2026 angekündigt. Erscheint für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Es gibt Open World, verschiedene Szenen aus den großen Batman-Filmen und noch viel mehr.

für 2026 angekündigt. Erscheint für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Es gibt Open World, verschiedene Szenen aus den großen Batman-Filmen und noch viel mehr. Warhammer 40K: Dawn of War 4 für 2026 angekündigt. Überraschend ist nicht Relic das Studio hinter dem Titel, sondern das Bremer Studio King Art. Es setzt offenbar da an, wo einst der zweite Teil aufgehört hat.

für 2026 angekündigt. Überraschend ist nicht Relic das Studio hinter dem Titel, sondern das Bremer Studio King Art. Es setzt offenbar da an, wo einst der zweite Teil aufgehört hat. Monster Hunter Wilds trifft bald, genauer gesagt Ende September, auf Final Fantasy 14 Online in einem Crossover-Event.

trifft bald, genauer gesagt Ende September, auf Final Fantasy 14 Online in einem Crossover-Event. Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer zur bereits angekündigten Capcom-Samurai-Action.

– Neuer Trailer zur bereits angekündigten Capcom-Samurai-Action. Arknights Endfield: Eine Art Factorio mit Anime-Optik und Echtzeitkämpfen. Wilde Kombination.

Eine Art Factorio mit Anime-Optik und Echtzeitkämpfen. Wilde Kombination. Europa Universalis 5: Das hochkomplexe Strategiespiel bekommt einen neuen Trailer und erscheint am 4. November 2025.

Das hochkomplexe Strategiespiel bekommt einen neuen Trailer und erscheint am 4. November 2025. Daemon x Machina Titanic Scion erscheint schon Anfang September. Bereits jetzt könnt ihr eine Demoversion herunterladen.

erscheint schon Anfang September. Bereits jetzt könnt ihr eine Demoversion herunterladen. Fallout Season 2: Der erste Teaser-Trailer zur neuen Staffel, die am 17. Dezember bei Amazon Prime Video erscheint. Dieses Mal geht es, wie erwartet, nach New Vegas. Und ja, es wird Verbindungen zum Spiel von Obsidian geben.

Der erste Teaser-Trailer zur neuen Staffel, die am 17. Dezember bei Amazon Prime Video erscheint. Dieses Mal geht es, wie erwartet, nach New Vegas. Und ja, es wird Verbindungen zum Spiel von Obsidian geben. Indiana Jones: Erstes Gameplay zum DLC The Order of Giants, der schlussendlich noch mehr spannende Rätsel in das von MachineGames entwickelte Spiel bringt. Release ist am 4. September. 2026 erscheint es für die Nintendo Switch 2 auch.

Erstes Gameplay zum DLC The Order of Giants, der schlussendlich noch mehr spannende Rätsel in das von MachineGames entwickelte Spiel bringt. Release ist am 4. September. 2026 erscheint es für die Nintendo Switch 2 auch. Deadpool VR: Noch mehr Gameplay zum Ableger des Marvel-Großmauls. Erscheint am 18. November 2025 exklusiv für Meta Quest.

Noch mehr Gameplay zum Ableger des Marvel-Großmauls. Erscheint am 18. November 2025 exklusiv für Meta Quest. John Carpenter’s Toxic Commando: Erscheint im Frühjahr 2026 und wird actionreich. 80er-Jahre-Horror-Action mit jeder Menge One-Liner und Explosionen.

Erscheint im Frühjahr 2026 und wird actionreich. 80er-Jahre-Horror-Action mit jeder Menge One-Liner und Explosionen. Death by Scrolling: Neues Spiel von Entwicklerlegende Ron Gilbert. Ein Roguelike, bei dem die Welt immer von unten nach oben scrollt und ihr von ihr nicht erwischt werden solltet.

Neues Spiel von Entwicklerlegende Ron Gilbert. Ein Roguelike, bei dem die Welt immer von unten nach oben scrollt und ihr von ihr nicht erwischt werden solltet. Zero Parades: Das neue Spiel von ZA/UM, den Machern von Disco Elysium. Zumindest ein Teil davon, der noch dort arbeitet. Sieht optisch schon sehr nach dem visuellen Stil des großartigen Rollenspiels aus.

Das neue Spiel von ZA/UM, den Machern von Disco Elysium. Zumindest ein Teil davon, der noch dort arbeitet. Sieht optisch schon sehr nach dem visuellen Stil des großartigen Rollenspiels aus. Unbeatable: Ein Rhythmus-Spiel mit einem ganz besonderen Grafikstil. Ein echter visueller Hingucker, der am 6. November erscheint.

Ein Rhythmus-Spiel mit einem ganz besonderen Grafikstil. Ein echter visueller Hingucker, der am 6. November erscheint. Honor of Kings World: Ein MMO-Action-RPG basierend auf der vor allem in China stark präsenten Honor of Kings-Marke.

Ein MMO-Action-RPG basierend auf der vor allem in China stark präsenten Honor of Kings-Marke. Ninja Gaiden 4: Neues, schnelles, sehr brutales Gameplay zum neuen Titel von Platinum Games und Team Ninja. Erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Neues, schnelles, sehr brutales Gameplay zum neuen Titel von Platinum Games und Team Ninja. Erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Cinder City: Beginnt durchaus emotional, springt dann aber in Multiplayer-Koop-Action mit riesigen Gefechten, Motorradtouren und anderen Kram. Völlig stilbrechend.

Beginnt durchaus emotional, springt dann aber in Multiplayer-Koop-Action mit riesigen Gefechten, Motorradtouren und anderen Kram. Völlig stilbrechend. Time Takers: Noch ein Multiplayer-Spiel von NCSoft, dieses Mal aber mit PvP-Komponente und erneut argem Stilbruch im Trailer.

Noch ein Multiplayer-Spiel von NCSoft, dieses Mal aber mit PvP-Komponente und erneut argem Stilbruch im Trailer. Silent Hill f: Der Release des Horrorspiels steht schon kurz bevor. Jetzt liefert Konami noch mal einen genaueren Blick darauf.

Der Release des Horrorspiels steht schon kurz bevor. Jetzt liefert Konami noch mal einen genaueren Blick darauf. La Divina Commedia: Ein auf der Göttliche Kömodie basierendes Action-Spiel mit leicht comichaftiger Grafik.

Ein auf der Göttliche Kömodie basierendes Action-Spiel mit leicht comichaftiger Grafik. Cronos The New Dawn: Noch einmal kurz vor dem Release gibt es Gameplay zum neuen Horrorspiel der Macher des Silent Hill 2-Remakes.

Noch einmal kurz vor dem Release gibt es Gameplay zum neuen Horrorspiel der Macher des Silent Hill 2-Remakes. The Outer Worlds 2: Auch zum heißersehnten Obsidian-Rollenspiel gibt es noch einen neuen Trailer, der einfach Lust auf mehr macht und deutlich mehr von den Begleitern zeigt.

Auch zum heißersehnten Obsidian-Rollenspiel gibt es noch einen neuen Trailer, der einfach Lust auf mehr macht und deutlich mehr von den Begleitern zeigt. The Seven Deadly Sins Origins: Neuer Trailer zum Anime-Action-Spiel, welches sich ab sofort im geschlossenen Betatest befindet.

Neuer Trailer zum Anime-Action-Spiel, welches sich ab sofort im geschlossenen Betatest befindet. Moonlighter 2: Erscheint am 23. Oktober im Early Access bei Steam.

Erscheint am 23. Oktober im Early Access bei Steam. Vampire Bloodlines 2: Erscheint am 21. Oktober. Der neue Trailer macht aber auch nur bedingt Lust auf mehr, wenn ihr den Vorgänger geliebt habt.

Erscheint am 21. Oktober. Der neue Trailer macht aber auch nur bedingt Lust auf mehr, wenn ihr den Vorgänger geliebt habt. Enshrouded: Eines der erfolgreichsten deutschen Videospiele der letzten Jahre bekommt sein nächstes großes Update. Im Oktober geht es erstmals richtig unter Wasser.

Eines der erfolgreichsten deutschen Videospiele der letzten Jahre bekommt sein nächstes großes Update. Im Oktober geht es erstmals richtig unter Wasser. Age of Empires 4: Erscheint inklusive der neuen Erweiterung Dynasty of the East am 4. November für die PlayStation 5.

Erscheint inklusive der neuen Erweiterung Dynasty of the East am 4. November für die PlayStation 5. Cult of the Lamb: Das düstere Roguelike bekommt aus dem Nichts eine riesige Erweiterung. Woolhaven erscheint im Frühjahr 2026.

Das düstere Roguelike bekommt aus dem Nichts eine riesige Erweiterung. Woolhaven erscheint im Frühjahr 2026. World of Warcraft Midnight: Die mittlerweile 11. Erweiterung wird wieder etwas düster, wie der Name schon angedeutet. Das Opening Cinematic ist, Blizzard-typisch, ein echter Knaller. Der Release soll 2026 stattfinden.

Die mittlerweile 11. Erweiterung wird wieder etwas düster, wie der Name schon angedeutet. Das Opening Cinematic ist, Blizzard-typisch, ein echter Knaller. Der Release soll 2026 stattfinden. Project Spectrum: Ein PvPvE Horror-Shooter von den Delta Force-Entwicklern, der ein Stück weit an ein Multiplayer-Resident-Evil erinnert. Könnte durchaus witzig werden.

Ein PvPvE Horror-Shooter von den Delta Force-Entwicklern, der ein Stück weit an ein Multiplayer-Resident-Evil erinnert. Könnte durchaus witzig werden. Ghost of Yōtei : Ein neuer Trailer zum schon im Oktober erscheinenden Tsushima-Sequel. Auch der Multiplayer-Modus kehrt 2026 als Legends erneut zurück.

: Ein neuer Trailer zum schon im Oktober erscheinenden Tsushima-Sequel. Auch der Multiplayer-Modus kehrt 2026 als Legends erneut zurück. Resident Evil Requiem: Ein Trailer, der mehr Backstory verrät. Unter anderem sehr wir Protagonistin Grace mit ihrer Mum. Stammt offenbar aus einem frühen Teil des Spiels.

Ein Trailer, der mehr Backstory verrät. Unter anderem sehr wir Protagonistin Grace mit ihrer Mum. Stammt offenbar aus einem frühen Teil des Spiels. Black Myth Zhong Kui: Die große Überraschung ist dann zum Schluss passiert. Nur rund ein Jahr nach dem Release von Wu Kong folgt ein Sequel, welches sich dieses dem Mythos rund um Zhong Kui widmet. Der Release wird aber wohl noch ein paar Jahre dauern.

Jetzt legt Köln richtig los

Im Anschluss an die gamescom Opening Night Live beginnt dann übrigens die richtige Messe. Am Mittwoch, dem 20. August, erst einmal für Fachbesucher*innen, Presse und Wildcard-Besitzer*innen. Ab Donnerstag steht das Gelände dann allen Interessierten zur Verfügung, die sich rechtzeitig um ein Ticket gekümmert haben.

Insgesamt bis zum 24. August dauert die gamescom und live vor Ort könnt ihr einen ersten Blick auf die nahe Zukunft der Videospiele werfen. Aber auch zahllose Influencer*innen könnt ihr über den Weg laufen, euch durch die Merchandise-Stände der Welt wühlen oder etwas zu viel Geld fürs Essen ausgeben.

Natürlich sind auch wir von 4P in Köln zugegen, um euch in den nächsten Wochen ausführlich über den einen oder anderen Titel von der gamescom zu berichten.

