GameStop-Aus: Jetzt noch schnell zuschlagen – Alle Rabatte und Termine im Überblick

Einige haben es sicherlich schon immer geahnt, andere hat es durchaus kalt erwischt: GameStop schließt endgültig und bis Ende Januar müssen auch die letzten Filialen dran glauben.

69 Läden, verteilt in ganz Deutschland, sind derzeit noch offen, um ihre letzten Waren loszuwerden und euch mit möglicherweise spannenden Schnäppchen zu locken. Doch welche Filialen schließen wann? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn viele GameStop-Geschäfte haben eine andere Deadline bekommen.

GameStop: Alle Filialen und wann sie schließen im Überblick

Zwar ist am 30. Januar wirklich auch für die letzten GameStop-Filialen Schicht im Schacht, einige hissen allerdings schon deutlich früher die Flagge. Damit ihr nicht verpasst, den Laden in eurer Nähe noch ein letztes Mal aufzusuchen, haben wir basierend auf der offiziellen FAQ untenstehend alle Filialen samt Schließungsterminen für euch gesammelt:

Schließung am 22. Januar 2025:

Augsburg (City Galerie)

Berlin (EKZ Das Schloss / Steglitz)

Fürth (Schwabacher Straße)

Hannover (Ernst-August-Galerie)

Koblenz (Forum Mittelrhein)

Magdeburg (Allee Center)

Mönchengladbach (Minto)

Neubrandenburg (Marktplatz-Center)

Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Center)

Schließung am 23. Januar 2025:

Berlin (Gesundbrunnen-Center)

Berlin (Gropius-Passagen)

Bremen (Waterfront)

Düren (Stadt-Center)

Düsseldorf (Neustraße)

Hamm (Allee-Center)

Kiel (Sophienhof)

München (PEP Einkaufscenter Neuperlach)

Pforzheim (Schlössle Galerie)

Stuttgart (Milaneo)

Schließung am 24. Januar 2025:

Bochum (Drehscheibe)

Bremen (Weserpark)

Cottbus (Blechen Carré)

Hamburg (Billstedt-Center)

Heilbronn (Stadtgalerie)

Frankfurt (Skyline Plaza)

Köln (Hohe Straße)

München (Olympia Einkaufszentrum / OEZ)

Schwerin (Schlosspark-Center)

Wuppertal (City-Arkaden)

Schließung am 25. Januar 2025:

Berlin (Neukölln Arcaden)

Bonn (Sternstraße)

Darmstadt (Luisencenter)

Dresden (Altmarkt-Galerie)

Duisburg (Forum)

Hamburg (Quarree Wandsbek)

Kassel (Untere Königstraße)

München (Riem Arcaden)

Münster (Münster Arkaden)

Worms (Kaiser-Passage)

Schließung am 28. Januar 2025:

Aachen (Aquis Plaza)

Berlin (Spandau Arkaden)

Dresden (Elbepark)

Hamburg (Europa Passage)

Ingolstadt (WestPark Shopping-Center)

Kaiserslautern (Fackelstraße)

Ludwigshafen (Rhein-Galerie)

Osnabrück (Kamp-Promenade)

Paderborn (Südring-Center)

Siegen (City-Galerie)

Schließung am 29. Januar 2025:

Bad Oeynhausen (Werre Park)

Bielefeld –(Bloom)

Dinslaken (Neustraße)

Halle (Neustadt Centrum)

Köln (Köln Arcaden)

Mannheim (Q1)

Regensburg (Donau-Einkaufszentrum)

Saarbrücken (Bahnhofstraße)

Wildau (A10-Center)

Wilhelmshaven (Nordsee Passage)

Schließung am 30. Januar 2025

Aschaffenburg (City Galerie)

Bochum (Westfield Ruhr Park)

Braunschweig (Schloss-Arkaden)

Dortmund (Thier-Galerie)

Erfurt (Anger)

Essen (Limbecker Platz)

Leipzig (Promenaden Hauptbahnhof)

Nürnberg (Breite Gasse)

Oberhausen (Centro)

Trier (Galerie)

So lukrativ kann ein letzter Besuch werden

Wer kurz vor dem Aus noch auf Schnäppchen hofft, kann unseren Selbstversuch bei GameStop studieren. Einen konkreten Überblick zu den aktuellen Angeboten bietet dagegen das Portal MyDealz. Demnach habt ihr zumidnest die Möglichkeit, noch einmal ordentlich Geld zu sparen, bevor die Türen sich endgültig schließen.

Aktuelle GameStop-Angebote:

20 Prozent Rabatt auf alle Konsolen

50 Prozent Rabatt auf neue Spiele

40 Prozent Rabatt auf gebrauchte Spiele

10 Prozent Rabatt auf Merchandise

50 Prozent Rabatt auf Pokémon TCG

40 Prozent Rabatt auf Figuren

Beachtet aber: Die exakten Nachlässe können je nach Stadt und Filiale variieren. Es kann sich also für euch lohnen, gleich in mehreren Shops vorbeizuschauen.

Was passiert mit Vorbestellungen und Gutscheinen?

Anlässlich der bevorstehenden Schließung der letzten GameStop-Filialen werden alle online getätigten Vorbestellungen automatisch storniert und das Geld erstattet, während ihr euch für andere an eure Filiale vor Ort wenden müsst – logischerweise, bevor diese die Schotten dicht macht. Gutscheine können noch bis zum 30. Januar genutzt werden, falls ihr diese Frist verpasst, sollt ihr euch bis zum 31. März an den Kundenservice melden.

Der Online-Shop ist bereits seit dem 10. Januar offline, der Besuch in einer der oben aufgeführten GameStop-Filialen ist also eure letzte Chance, um einen der erwähnten Dienste in Anspruch zu nehmen oder sich noch nach reduzierten Artikeln umzuschauen. Ob sich das lohnt, haben wir in einem Selbstversuch getestet und verraten euch unsere Erfahrung (und Ausbeute) im entsprechenden Artikel.

Quelle: GameStop, MyDealz