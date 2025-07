Gefeierter Nintendo-Titel soll Switch 2-Upgrade erhalten – Leak verspricht Großes

Der Sprung von der Nintendo Switch auf die Switch 2 kommt mit einigen technischen Neuerung, die allesamt darauf abzielen, dass Spielerlebnis noch angenehmer und gleichzeitig aufregender zu gestalten. Aber um wirklich ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen die Games mit Anpassungen nachziehen.

In einigen Fällen haben wir schon erleben können, wie das funktioniert. So haben zum Beispiel die Zelda-Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in Form eines Upgrades ihre Kompatibilität mit der neuen Konsole verbessert und garantieren so für stärkere Leistung und eine höhere Auflösung. Laut frisch aufgetauchten Gerüchten soll nun auch Pikmin 4 nachziehen und als überarbeitete Version erstrahlen.

Pikmin 4: Zusätzlich erhältliches Upgrade für Nintendo Switch 2 vermutet

Die Pikmin sind verglichen mit Super Mario vielleicht nicht gerade DAS Aushängeschild von Nintendo, aber dennoch vielgenutzte Maskottchen mit hohem Wiedererkennungswert. Die kleinen rübenähnlichen Wesen unterstützen den Protagonist der nach ihnen benannten Reihe als Helferlinge dabei, durch die Spielwelt voranzuschreiten, vorbei an allerlei Hindernissen und Gefahren. Ihr aktuellster Abenteuer steckt im vierten Ableger, welcher 2023 für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde und sich allein in dieser kurzen Zeit laut dem Fanwiki etwa 3,5 Millionen mal verkauft hat.

Reicht nicht ganz bis zu einem Platz in den Top 10 der meistgekauften Switch-Spiele, aber bei der Masse an verfügbaren Titeln ist auch ein Rang mit vier vorne, wie er hier erreicht wurde, trotzdem nicht ohne. Zu leugnen ist außerdem nicht die Beliebtheit von Pikmin 4, unter anderem ablesbar aus einem Metascore von 87 und einer beeindruckenden 9.0 als Nutzer*innen-Rating auf Metascore. Abwegig klingt es also nicht, dass das Spiel jetzt wo es neue Hardware gibt nochmal ein bisschen Liebe von Nintendo abbekommen soll. Und genau das ist es, was Leaker*in Nash Weedle nun prophezeit.

Mit neuen Features?

„Pikmin 4 ist eines der nächsten Spiele, das für die Switch 2 ein Upgrade erhält„, heißt es von ihr oder ihr in einem Twitter-Posting. Möglicherweise sind es nicht nur schärfere Optik und optimierte Performance, auf die ihr euch dabei freuen dürft, denn die Person hinter dem Account spricht von „einigen zusätzlichen Funktionen„. Eine Quelle für die geteilten Informationen ist allerdings nicht angegeben, ebenso warnt Nash Weedle, dass er oder sie keine Bestätigung vorweisen kann.

Auf Reddit wird seinen oder ihren Aussagen vorrangig mit Skepsis begegnet. „Klingt nicht so als wäre dieser Typ super vertrauenswürdig“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in, fügt jedoch hinzu: „aber ich erwarte zu 100 Prozent eine Switch 2-Edition von Pikmin 4„. Auch wenn Nash Weedles Vorhersage nicht mit einer offiziellen Ankündigung verwechselt werden sollte, vermuten Fans also trotzdem gute Chancen darauf, dass diese in der Zukunft auf sie wartet.

Worauf Spieler*innen aktuell außerdem warten, dass sind Neuankömmlinge in der Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online, über die sich gerade ebenfalls ein Gerücht breit macht.

