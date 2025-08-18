Star Wars Jedi: Survivor-Held Cal Kestis kehrt endlich zurück – aber anders, als ihr denkt

Vor gar nicht all zu langer Zeit, in einer umso weiter entfernteren Galaxis, eroberte ein jüngeres Star Wars-Spiel die Herzen der Fans in Lichtgeschwindigkeit. Klar, die Rede ist von Respawns Sternenkriegs-Soulslike Jedi: Fallen Order und dessen Nachfolger, Jedi: Survivor.

Die Reihe, deren Anhängerinnen und Anhänger nur sehnlichst auf eine weitere Fortsetzung warten dürften, brachte im Rahmen einer völlig neuen Geschichte auch einen zunächst unscheinbaren, aber umso beliebteren, frischen Helden hervor: Rotschopf Cal Kestis, begleitet von seinem treuen Begleiter BD-1, überlebt die Order 66 um Haaresbreite und findet sich ein paar Jahre später als Schrottsammler im Schatten des Imperiums wieder. Doch noch bevor er in einem brandneuen Ableger erneut das Laserschwert schwingt, erobert er jetzt das Heimkino.

Jedi: Survivor-Held Cal Kestis kehrt endlich zurück – aber nicht in einem neuen Star Wars-Spiel

Auch, wenn es sich dabei zumindest vorerst nicht um die von Fans herbeigesehnte Live-Action-Adaption der Star Wars: Jedi-Reihe handelt, ist es erfreulich, endlich etwas Neues vom jungen Padawan zu hören. Dessen Gewand streift sich erneut Schauspiel-Sternchen Cameron Monaghan über, der dem Helden schon für die beiden Spielumsetzungen im Motion Suit von Cal Kestis sein ganzes Leben einhauchte.

Denn wie mitunter Star Wars Holocron nun berichtet, übernimmt Monaghan in der Disney Plus-Serie Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy – Pieces of the Past erneut seine wohl bekannteste Rolle, nachdem er zuvor bereits in Produktionen wie Gotham oder Shameless vor der Kamera zu sehen war. Somit bleibt es zwar vorerst beim Traum der Realfilmumsetzung von Fallen Order und seinem Nachfolger, dessen Storys mit Sicherheit genügend Stoff für ganze Serienstaffeln hergeben würden, allerdings kann sich auch die Lego-Version von Cal und Co. durchaus sehen lassen.

Einen ersten Blick riskieren könnt ihr mit dem entsprechenden Twitter-Post:

Zählt ihr euch selbst zu den Sternenkriegs-Sympathisantinnen und -Sympathisanten, habt aber bislang noch keine Sekunde in dem auch von uns im Test gefeierten Star Wars Jedi: Fallen Order oder seinem nicht minder von uns gelobten Nachfolger, Jedi: Survivor, verbracht, empfehlen wir euch dringend, dies nachzuholen. Nebst des Open World-Shooters Star Wars Outlaws, den Ubisoft vor kürzerer Zeit auf den Markt gebracht hat, handelt es sich bei den Titeln doch um das Beste, was Franchise-Fans in der jüngeren Vergangenheit spieletechnisch serviert bekamen.

Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy – Pieces Of The Past feierte sein Debüt auf Disney Plus mit vier Folgen, die etwa je 25 Minuten Laufzeit umspannen, erst im vergangenen September. Im kommenden geht nun endlich auch die zweite Staffel auf dem Streaming-Dienst des Mauskonzerns an den Start, genau genommen am 19. Tag des Monats. Star Wars Jedi: Fallen Order freut sich derweil über eine Neuauflage – die allerdings ebenfalls ganz anders aussehen dürfte als ihr es euch womöglich gerade ausmalt…

