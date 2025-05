Gefeiertes Star Wars-Spiel bekommt überraschende Neuauflage – aber anders, als ihr denkt

Noch kein Lichtjahr ist es her, da kam eines der besten Star Wars-Spiele der jüngeren Vergangenheit aus einer weit entfernten Galaxis zu uns herübergeflogen. Zu verdanken haben wir dies den Entwickelnden von Respawn Entertainment, die gemeinsam mit EA und ihrem Sternenkrieg-Soulslike Star Wars Jedi: Fallen Order einen weiteren erfolgreichen Eintrag für Franchise-Fans ablieferten.

Rund dreieinhalb Jahre später knüpfte man mit dem mindestens ebenso gefeierten Sequel, Jedi: Survivor, dann an die Geschichte des Jung-Jedi Cal Kestis an und konnte Fans wie Kritiker*innen erneut überzeugen. Doch während diese auf eine tatsächliche Fortsetzung sehnlichst warten, bekommt Teil 1 erst einmal eine Neuauflage – in ganz anderer Form, als ihr es zunächst denken mögt.

Starkes Star Wars-Spiel in neuem Gewand – Jedi: Fallen Order gibt es bald als Manga-Adaption

Wer nun schon voller Aufregung nach einem Controller greift, den müssen wir wohl leider etwas zügeln: Ein brandneues Star Wars-Spiel der Jedi-Reihe – sprich einen Nachfolger zu Fallen Order und Survivor – ist hiermit nämlich nicht gemeint. Nicht minder spannend ist die Umsetzung allerdings, die uns tatsächlich erwartet: Das erste intergalaktische Abenteuer von Cal und dem kleinen Droiden BD-1 wird es künftig auch in Form der japanischen Comic-Kunst als Manga geben.

Darum kümmert sich Disney Publishing, die allerdings bislang noch keinen konkreteren Veröffentlichungstermin genannt haben, wie es beispielsweise seitens Fextralife heißt. Außerdem ist noch nicht klar, wie viele Bände oder Ausgaben es letzten Endes insgesamt geben soll. Lediglich, dass es sich um den ersten Star Wars Jedi-Teil drehen soll, ist in Karbonit gemeißelt. Für das coole Cover-Design zum Fallen Order-Manga zeichnet sich Himitsu Yamamori verantwortlich, während sak die Illustrationen und totomo das Einfärben übernimmt.

Passend dazu: Star Wars: Jedi Fallen Order im Test – Das Schicksal der Jedi

Bereits vorab dürfen wir einen kurzen Einblick über einen entsprechenden Twitter-Post in die Manga-Adaption des Star Wars-Spiels riskieren. Und dieser sieht so richtig schmackhaft aus, zeigt man uns hier doch auf den ersten Preview-Seiten, wie gut Cere Junda, Greez Dritus und die Zweite Schwester im Stil der japanischen Zeichenkunst gehalten aussehen. In den kommenden Wochen und Monaten dürften dann immer mehr Panels enthüllt werden, auf denen wir noch weitere Blicke erhaschen können.

Fans der Sternenkrieg-Saga kommen aktuell nicht zu kurz, ganz im Gegenteil: Schon in greifbare Nähe rückt mit dem 4. Mai der alljährliche Star Wars-Tag. Zu einem weiteren großen Star Wars-Spiel sind derweil überraschend frische Leaks aufgetaucht, während es lange Zeit still um selbiges geworden war. Packt euch die Laserschwert-Laune schon vor Veröffentlichung des Fallen Order-Mangas, ihr seid aber noch nicht mit der Fortsetzung des ersten Teils vertraut? In unserem Test zu Star Wars Jedi: Survivor erfahrt ihr, warum ihr dieser unbedingt eine Chance geben solltet.

Quellen: Fextralife, Twitter / @Daily_SWGames