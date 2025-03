Gefeiertes Star Wars-Spiel wartet weiter auf Remake – Das sagt jetzt der Chefentwickler

Schon vor einigen Jahren wurde sie zur Freude der wartenden Fans angekündigt, seitdem herrscht Stillschweigen um die Neuauflage eines legendären Star Wars-Spiels. Die Rede ist natürlich vom Remake zu Knights of the Old Republic.

So waren frische Informationen zum mit KotOR abgekürzten und äußerst beliebten Franchise-Ableger immer wieder Mangelware. Bis jetzt, denn Chefentwickler Tim Willits macht Fans nun eine neue Hoffnung am Sternenhimmel.

Star Wars: So steht es um das Knights of the Old Republic-Remake

Als eines der populärsten Star Wars-Spiele überhaupt wartet Knights of the Old Republic, dessen ursprüngliche Version bereits im Jahr 2003 erschienen ist, schon seit 2021 auf die damals für den PC und die PS5 angekündigte Neuauflage. Gute vier Jahre und einige Rückschläge in der Entwicklung später, scheint es als sei ein neuer Funke der Hoffnung entfacht – dank Chefentwickler Tim Willits, der sich nach über einem Jahr der Funkstille jetzt auf Twitter zu Wort gemeldet hat.

Hier erklärt er, dass sich alle angekündigten Spiele nach wie vor in der aktiven Entwicklung befänden – einschließlich des Remakes von Star Wars: Knights of the Old Republic. Neue Informationen würde man allerdings erst mit seinen Fans teilen wollen, wenn man auch wirklich „etwas cooles“ mitzuteilen hätte.

Eigentlich sollte Aspyr Media im Cockpit an den richtigen Hebeln für das Remake ziehen – allerdings geriet man schnell ins Straucheln und der nötige Zündstoff für die Turbinen ließ sich vermissen. Kurz darauf wurden Design Director Brad Prince und Art Director Jason Minor aus einem Projekt, bei welchem es sich Gerüchten nach um die mit Spannung erwartete Neuauflage von KotOR handeln sollte, gekickt. Grund: Eine unzureichende Demo-Version, die Sonys und Lucasfilms Erwartungen einfach nicht gerecht wurde.

Letzten Endes spannte man Saber Interactive, Aspyrs Mutterkonzern, für das eigentlich ambitionierte Projekt ein. Neuigkeiten blieben seitdem aus, mit Ausnahme eines 2023 veröffentlichten Finanzberichts der Embracer Group, der offenbarte, dass man weiterhin an dem Remake arbeiten würde. Und auch Disney erklärte, dass das Interesse an einem solchen weiterhin riesig wäre. Ein letztes Update zum Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic erfolgte dann vor rund einem Jahr seitens Saber-CEO Matthew Karch.

