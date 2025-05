Gefeiertes Steam-Spiel bricht nach neuem Update Spielerrekord – „extrem süchtig machend“

Seit 2022 hängt Captain of Industry im Early Access auf Steam rum und wird dort von Fans genossen. Trotz des nun schon einige Jahre zurückliegenden Releasedatums, haben diese sich vor wenigen Tagen in besonders hoher Anzahl im Spiel eingefunden und damit einen neuen Meilenstein in dessen Geschichte gesetzt.

Grund für die plötzlich neu aufblühende Beliebtheit ist wie es scheint das neuste Update, welches eine dicke Ladung bedeutender Neuerungen in der Simulation abgeladen hat. Obendrein lockt momentan ein Rabatt, der einige Euros vom eigentlichen Preis abzwackt.

Captain of Industry ist ein Automationsspiel, ähnlich wie Satisfactory oder Factorio. Euer Ziel ist es, eine verlassene Insel mit einer Handvoll Überlebender in fortschrittliche Zivilisation umzuwandeln. Dazu nutzt ihr diverse Technologien, mit denen ihr Rohstoffe erschließt und diese in eine Produktionskette einspeist. Euer Erfolg dabei bestimmt, ob eure Siedlung gut versorgt ist oder auf wackeligen Beinen steht. Besonders essenziell ist der Nahrungsanbau, aber um stetig zu wachsen, neue Gebäude zu errichten und die Forschung voranzutreiben, darf natürlich auch die Industrie nicht zu kurz kommen.

Ihr selbst schickt die Materialien auf ihren Weg zur Weiterverarbeitung, sichert Lieferketten, Energieversorgung und bemüht euch um reibungslose, effiziente Abläufe. Mit der richtigen Herangehensweise schafft ihr es, durch eure Produktion aufzusteigen und neue Sphären freizuschalten. Dazu zählt auch der Weltraum, in den ihr seit Update 3 vom 14. Mai 2025 vordringen könnt. Selbige Softwareauffrischung zudem die Einführung von Zügen im Gepäck. Die Liste an vorgenommenen Anpassungen ist wirklich lang, erwähnt unter anderem Büros, über 40 neue Produkte und eine zusätzliche Map.

Mehr Spieler*innen und schriftlichen Applaus

Steam-Spieler*innen sind, wie es aussieht, so begeistert von den eingefügten Inhalten, dass sich zeitweise mehr 11.005 von ihnen gleichzeitig im Fabrikbau befinden – eine Zahl, die MaFi Games zum ersten Mal verzeichnet. Aus den Rezensionen geht hervor, dass die in Captain of Industry verbrachte Zeit von fast allen als positive Erfahrung wahrgenommen wird. 94 Prozent der 6.490 abgegebenen Stimmen sprechen ihr Lob aus. Es fallen Aussagen wie: „Dieses Spiel ist extrem süchtig machend!“ oder „Einfach alles stimmt hier“.

Falls euch das anheizt, selbst in die Welt der Fließbänder einzutauchen, könnt ihr noch bis zum 28. Mai 2025 von einem 30-prozentigen Rabatt Gebrauch machen und zahlt damit kurzzeitig nur 23,79 Euro. Seid ihr jedoch nach etwas Kostenlosem auf der Suche, findet ihr gerade ein passendes Angebot auf Steam.

Quellen: Steam / Captain of Industry, SteamDB