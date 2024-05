Geniale Gratis-Goodies abstauben auch ohne PS Plus? Mit diesem PSN-Code habt ihr jetzt die Möglichkeit

Pünktlich und passend zu den Days of Play, bei denen ihr das eine oder spannende Sonderangebot rund um die PlayStation-Konsolen erhaschen könnt, ist Sony in doppelter Gönnerlaune: Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr gleich fünf geniale Goodies gratis abstauben.

Dies gilt sowohl für die PS5- als auch für die PS4-Spieler*innen, die der neuen Generation noch mit ihrer bisherigen Spielekonsole standhält. Ursprünglich ist ein Abonnement bei Sonys Spiele-Service PS Plus nötig, doch dank einer einfachen Herangehensweise fällt sogar diese Anforderung weg.

5 Gratis-Goodies für PS5 und PS4: Hier findet ihr den PSN-Code für eure Region

Um die coolen Goodies auch wirklich gratis abzustauben, ist ein spezieller PlayStation Network-Code nötig, der sie nach seiner Eingabe in eurem Account permanent freischaltet. Normalerweise erhaltet ihr diesen Code nur, wenn ihr in Besitz einer laufenden Mitgliedschaft des PS Plus-Abonnements seid. Dass der Code allerdings nicht für alle Nutzer*innen individuell generiert wird, sondern sich lediglich regional unterscheidet, ist nun einigen besonders aufmerksamen Reddit-Usern aufgefallen:

Doch um welche Goodies handelt es sich eigentlich, die ihr nach korrekter Eingabe des Codes erhaltet? Auch diese Frage klärt ein kurzer Blick auf den Reddit-Post: Gleich fünf verschiedene Avatare tummeln sich in dem kostenlosen Set, darunter Sly Cooper aus der Sly Raccoon-Reihe, Lara Croft aus Tomb Raider: Legend sowie drei weitere aus EA Sports FC, Roblox und Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.

Wollt ihr euch die Avatare kostenlos sichern, benötigt ihr dafür den regionalen Code für euren PSN-Account. Bei jenem handelt es sich vermutlich um den für Europa zulässigen, der wie folgt lautet:

9EKG-C3QP-RLNH

Bis zum Ende der Days of Play, also dem 12. Juni und damit rund zwei Wochen, habt ihr noch Zeit, ihn einzulösen, danach erlischt die Chance auf die Gratis-Goodies. Im Rahmen des Events hat Sony auch den einen oder anderen Neuzugang für PS Plus-Mitglieder angekündigt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Wie ihr den Code auf eurer PlayStation einlösen könnt

Natürlich wollen wir euch zu guter Letzt auch noch verraten, wie ihr nun eigentlich an die angepriesenen Avatare im PlayStation Network gelangt. Dafür sind drei simple Schritte nötig, die wie folgt aussehen:

Öffnet über das Menü eurer PlayStation den „PlayStation Store“ Entscheidet euch hier für das Drei-Punkte-Menü und klickt auf „Code einlösen“ Anschließend gebt ihr den oben stehenden Code in der entsprechenden Zeile ein und bestätigt noch einmal mit dem „Einlösen“-Button.

Wollt ihr die frisch freigeschalteten Avatare nun als Profilbild auswählen, navigiert ihr euch vom Hauptmenü aus in euer PSN-Profil, welches ihr anschließend mit dem Drücken des entsprechenden Buttons bearbeiten könnt. Entscheidet euch ganz einfach für den Reiter „Avatar“, hier solltet ihr sie dann auch schon finden können.

