Nintendo Switch 2: Drittanbieter Genki zeigt Joycons auf Messe – Release im April?

Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) erwarten nicht wenige neue und vor allem offizielle Einblicke zur Nintendo Switch 2. Der japanische Spielekonzern selber ist nicht zugegen – die neue Konsole auf einer solchen Messe anzukündigen wäre allerdings auch nicht typisch für Nintendo.

Allerdings gibt es Hardware von lizensierten Drittanbietern, die einen genaueren Blick auf die potenzielle Switch 2 gewähren – oder zumindest Teile darauf. So scheinen sich frühere Leaks bezüglich der Joycons zu bestätigen. Und auch ein neuer Releasezeitpunkt schwebt im Raum.

Nintendo Switch 2: Controller-Leaks bestätigen sich

Zubehörhersteller Genki hatte bereits im Vorfeld angekündigt, Produkte zu Nintendos kommender Konsole auf der CES 2025 zu zeigen. Mit einem Dummy der vermeintlichen Konsole wurden die vom Drittanbieter hergestellten Joycons präsentiert, wie auch Netzwelt berichtet. Nun gibt es auf der Homepage von Genki einen offiziellen und auch relativ detaillierten Einblick auf die Kontrolleinheiten der Nintendo Switch 2.

Diese unterscheiden sich – wenig überraschend – nicht von den letzten Leaks und auch kaum von den Joycons der ersten Nintendo Switch. Die auffälligste Neuheit dürfte sein, dass ihr die Mini-Controller nicht mehr über ein Schienensystem mit dem Bildschirm der Konsole verbindet, sondern einfach ansteckt, was durch integrierte Magnete vereinfacht wird. Zudem ist auf der rechten Kontrolleinheit ein weiterer Button zu erkennen – wahrscheinlich der C-Button.

Im Video ist zu sehen, wie auf der Rückseite ergonomische Aufsätze ausgetauscht werden können – anscheinend ein Gadget, das nur bei den Genki-Modellen möglich ist. Frühere Leaks von Joycons zeigten diese Option jedenfalls nicht. Der Zubehör-Hersteller präsentiert in dem Video außerdem eine Docking-Station, an der die Joycons geladen werden. Auch diese kann auf der CES 2025 derzeit in natura betrachtet werden.

Da Genki keine Partnerschaft mit Nintendo unterhält, darf der Hersteller seine Produkte auch vor der offiziellen Ankündigung der Switch 2 präsentieren, ohne gegen einen Vertrag zu verstoßen, wie Numerama berichtet. Dort hat Genki auch verkündet, dass die Joycons ab April verfügbar seien und gleichzeitig zur Konsole erscheinen. Warum wir mit einer Ankündigung der Nintendo Switch 2 früher als gedacht rechnen könnten, lest ihr hier.

Quellen: Genki, Netzwelt, Numerama