Aktionen um Genshin Impact und Co.: Das erwartet euch im weltweit ersten Hoyoverse Café in Deutschland

Deutschland ist um eine Gaming-Attraktion reicher und wer glühender Fan der Hoyoverse-Spiele um Genshin Impact, Honkai Star Rail und Co. ist und diese in einer immersiven und neuartigen Umgebung erleben will, sollte vielleicht mal einen Trip nach Berlin in Erwägung ziehen.

Dort hat am Freitag nämlich das weltweit erste Hoyoverse Café aufgemacht. Es wird wechselnde Events und zeitlich begrenzte Aktionen geben; das Bestehen des Cafés an sich ist jedoch dauerhaft geplant.

Genshin Impact im Fokus bei der Eröffnung

Zur Eröffnung am vergangenen Freitagvormittag hatte sich schon eine beachtliche Schlange an Fans gebildet, die „Zu Kaffee und Gefährten“ kamen, wie das offizielle Eröffnungs-Event betitelt war und noch bis Freitag, den 27. Juni stattfindet. Passend dazu wird die Version 5.7 vom beliebten Open World-Adventure Genshin Impact gefeiert, das mit der Einführung des neuen Charakters Skirk einhergeht. Entsprechend können Fans sich auf Drinks freuen, die an eben jene eisige Meisterin sowie ihren Schüler Tartaglia angelehnt sind.

Das Hoyoverse Café lockt nicht nur mit leckeren Drinks, sondern auch einer Gaming-Ecke und viel Merch. Credit: Hoyoverse

Das Café besteht neben Theke und Sitzgelegenheiten auch aus einem Merch-Bereich, in dem sich Gacha-Liebhaber*innen mit Fanartikeln zu Genshin Impact und Co. eindecken können. Auch eine Gaming-Station ist vor Ort, wenn man einmal in passender Umgebung in die Spielwelt Teyvat eintauchen möchte. Mit einem thematisch passenden Fotorahmen könnt ihr Erinnerungs-Schnappschüsse schießen und an einer Pinnwand Nachrichten für Staff oder nachfolgende Reisende hinterlassen.

Die Cosplayer hyoga.x als Navia (links) und Taryn als Wriothesley bei der Eröffnung des Hoyoverse Cafés. Credit: Yaqiong Wang

Die große Eröffnung fand mit einem Streich-Duett sowie kleinem Chor-Trio statt, die bekannte Songs aus Genshin Impact zum Besten gaben, zudem waren die bekannten Cosplayer hyoga.x und Taryn als Charaktere Navia und Wriothesley vor Ort, mit denen die geduldig wartenden Fans Fotos machen könnten. Für diese gab es dann auch noch das ein oder andere Giveaway, zudem konnten sie – wie auch für den Rest der Event-Dauer möglich – Rabatte für den Login in das Spiel oder Belohnungen für den Kauf von Fan-Artikeln bekommen.

Aktion zu Zenless Zone Zero ab 28. Juni

Ab dem kommenden Samstag, 28. Juni, bis zum 13. Juli steht das Hoyoverse Café dann ganz im Zeichen des aktuellsten Games des Studios, dem Action-RPG Zenless Zone Zero. Dieses feiert im Juli sein einjähriges Bestehen und Fans sowie diejenigen, die es werden wollen, können sich zum Ridu-Kaffeeklatsch im Hoyoverse Café treffen. Für diese Aktion sollten sich Interessierte jedoch im Vorfeld auf dieser Seite registrieren.

Auch beim Ridu-Kaffeeklatsch erwarten euch vom Spiel und seiner Welt New Eridu inspirierte Drinks und Snacks, im Fan-Shop gibt es Amulette und Fächer zu kaufen; zudem sind während der zweiten Season von Zenless Zone Zero weitere ähnliche Aktionen geplant. Wer jetzt Lust auf das Hoyoverse Café bekommen hat, sollte mal in Berlin vorbeischauen. Standort ist in der Rochstraße 4, rund fünf Minuten Fußweg vom Alexanderplatz entfernt.

