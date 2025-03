GeoGuessr landet überraschend auf Steam – doch eine Sache beschäftigt die Fans

Alleine ausgesetzt mitten in der kargen Tundra, einem Dorf, deren Schilder nur mit fremdartigen Buchstaben beschriftet sind, oder am Rande einer endlos langen, einsamen Landstraße. Wenn euch das bekannt vorkommt, habt ihr entweder ein schweres Trauma zu verarbeiten oder ihr habt einfach schon viel GeoGuessr gespielt.

Kaum zu glauben, aber den Geographie-Rätselspaß gibt es schon seit über zehn Jahren, mittlerweile werden sogar Weltmeisterschaften dazu veranstaltet. Nachdem das Spiel lange Zeit frei verfügbar war, gab es über die Jahre hinweg immer mehr Einschränkungen. Jetzt schlägt es auf einer neuen Plattform auf.

GeoGuessr setzt seinen Marker jetzt auch auf Steam

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von GeoGuessr heißt es „Wir bringen Duels zu Steam“, was schon mal konkretisiert, auf welchen Modus sich das Spiel hier fokussieren wird. Ihr stellt euch in kompetitiven Matches alleine oder in Teams gegen andere. Im Early Access der Steam-Version soll das kostenfrei möglich sein sein, Spieler*innen zudem auch die Möglichkeit haben, gegen ihre Steam-Freunde zu spielen. Auch neue Modi, kompetitive Features und spezielle Karten werden laut der Meldung für diese Version implementiert.

Eine Sache verwirrt aber, trotz diverser positiv gestimmter Kommentare, die gespannte Spielerschaft. So seien der Steam-Account für GeoGuessr und der Spieler-Account, mit dem ihr euch in der Browser- oder App-Version anmeldet, nicht verbunden. „Die Ankündigung ist riesig“, schreibt ein User. „Aber ihr müsst herausfinden, wie man die Accounts verbinden kann.“

Auch andere beklagen, dass man so seinen Fortschritt auf einer anderen Version des Spiels nicht synchronisieren könnte. Zwar gibt es auch die Anmerkung, dass es eventuell an den Regularien von Steam selbst liegen könnte, dennoch scheint dies ein Haken zu sein, an dem zumindest alteingesessene GeoGuessr-Fans sich langfristig stören könnten.

Vom orientierungslosen Geo-Noob zum brillianten Globetrotter

Die Steam-Edition des Erdkunde-Rätselspaßes wirft euch in ein Ligensystem, in dem ihr ganz unten startet und euch in Duellen bis in die Champions Division hocharbeiten müsst. Dabei schaltet ihr neue Modi wie „No Move“ und den legendären NMPZ für die absoluten Cracks unter euch frei. Team-Duelle seien aber zunächst einmal ungelistet, heißt es auf der Steam-Page.

Der Early Access für GeoGuessr auf Steam startet schon im April. Apropos: Hier könnt ihr lesen, welches Spiel gerade überraschend Platz 1 der Steam-Charts erobert hat.

