Ghost of Yōtei: Exklusives PlayStation-Spiel bekommt überraschend konkreten Release-Termin

Meistens liegen zwischen einer Ankündigung und der Enthüllung des Release-Termins nicht nur ein paar Monate, sondern gleich ein paar Jahre – und dazwischen unzählige Trailer, Blicke hinter die Kulissen und sonstiges Marketing. Bei Ghost of Yōtei sieht das anders aus.

Ursprünglich bei der State of Play Ende September 2024 angekündigt, zog Sony heute völlig aus dem Nichts einen brandneuen Trailer aus dem Hut – und verriet auch gleich das konkrete Datum der Veröffentlichung. Damit hält man das Versprechen, Ghost of Yōtei werde noch 2025 erscheinen, voraussichtlich ein.

Ghost of Yōtei: Im Oktober geht es zurück nach Japan

Denn wenn alles klappt, erscheint die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima am 2. Oktober – heißt es zumindest am Ende des erwähnten Werbevideos. In den drei Minuten bewegtem Bildmaterial steht klar die Story des Spiels im Fokus, Gameplay gibt es nur kurz am Ende. Das sieht in Ghost of Yōtei wenig überraschend relativ ähnlich aus wie beim Vorgänger: Ihr reitet durch wunderschöne Landschaften und verspritzt in den Kämpfen das Blut eurer Gegner.

So sieht das Ganze in Videoform aus:

Ein paar frische Aspekte sind aber auch kurz zu erkennen. So kommen unter anderem neue Waffen zum Einsatz, beispielsweise ein Speer und ein Kusarigama, eine Mischung aus kurzer Sichel und Eisenkette. Konntet ihr in Ghost of Tsushima im Nahkampf ausschließlich Kurz- und Langschwert schwingen, bekommt ihr im Nachfolger nun offenbar mehr Möglichkeiten geboten. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass euch in Form eines Wolfes nun ein tierischer Begleiter zur Seite steht.

Basierend auf dem Videotitel „Die Liste des Onryō“, wobei es sich bei einem Onryō dem Trailer zufolge um die umherwandernde Seele eines Geistes mit Rachedurst handelt, dürfte das Motiv der Story klar sein. Demzufolge ist Protagonistin Atsu einer Gruppe von maskierten Mördern auf der Spur, die ihre Familie töteten – und dabei die Rechnung ohne den „kleinen Wolf“ gemacht haben.

Atsus Rachefeldzug könnt ihr dann also ab dem 2. Oktober begleiten, wenn Ghost of Yōtei exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Startschuss für Vorbestellungen fällt am 2. Mai, neben der normalen Variante gibt es auch eine Collector’s Edition mit einigen Goodies. In der Zwischenzeit könnt ihr das wunderschöne Titelbild von Ghost of Yōtei als dynamischen Hintergrund auf eurer PlayStation genießen – völlig kostenfrei.

