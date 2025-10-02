Ghost of Yōtei: So lange braucht ihr für das exklusive PS5 Open World-Spiel

Fünf Jahre nach dem ersten Ausflug von Sucker Punch Productions nach Japan, geht es am 2. Oktober weiter: Der Release von Ghost of Yōtei steht parat, um euch in ein weiteres großes Samurai-Abenteuer zu entführen.

Doch, wie groß genau? Da es sich um ein Open World-Spiel handelt, ist das immer etwas schwierig einzuordnen. Je nachdem, was ihr alles erledigen wollt, kann die Spielzeit des vorerst PS5-exklusiven Action-Adventures ganz schön schwanken. Wir verraten, worauf ihr euch einstellen könnt.

Ghost of Yōtei: So viel Spielzeit bietet der PS5-Hit

Fangen wir erst einmal bei der Grundlage an. Wollt ihr ausschließlich die Hauptgeschichte rund um Protagonistin Atsu erleben, seid ihr ungefähr so lange unterwegs, wie einst in Tsushima. Rechnet also mit rund 25 Stunden Spielzeit, um das Ende von Ghost of Yōtei zu erleben.

Logischerweise ist das aber gar nicht so einfach umzusetzen, denn die Entwickler*innen versuchen euch stets, zu Nebenaktivitäten und Erkundung anzuregen. Das reine Abklappern der Story ist also nur möglich, wenn ihr euch gegen all dieses Bestreben aktiv wehrt. Für ein normales Durchspielen solltet ihr eher 35 bis 40 Stunden einplanen.

Lesetipp: Hier geht’s zum Test von Ghost of Yōtei

Seid ihr hingegen eher daran interessiert, jeden Zentimeter der Insel Hokkaidō umzugraben und sämtliche Waffen und Skills freizuschalten, müsst ihr deutlich länger am Ball bleiben. Über 60 Stunden dauert es, um Ghost of Yōtei in seiner kompletten Form zu erleben. Damit liegt der Nachfolger auf dem Niveau von Tsushima, welches ähnlich lang ausfallen ist.

Hier unterscheidet sich Yōtei von Tsushima

Obwohl die Spielzeiten sich ähneln, gibt es dennoch einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Ghost of-Spielen: die Hauptstory. War die im Vorgänger noch relativ linear erzählt, setzt der aktuelle Serienteil auf einen Assassin’s Creed-ähnlichen Ansatz. Sprich, wir entscheiden selbst, welchen Weg wir gehen.

Dadurch obliegt es ganz uns, in welcher Reihenfolge wir die Antagonisten von Ghost of Yōtei erledigen. Das birgt wie üblich die Vorteile von spielerischer Freiheit, aber auch ein paar der bekannten Nachteile, denn die Geschichte lässt sich schnell aus den Augen verlieren. Falls ihr übrigens Tsushima noch nicht gespielt habt, könnt ihr das jetzt mithilfe von PlayStation Plus nachholen.

Quelle: eigene Recherche