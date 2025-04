Ghost of Yōtei: Update verrät neue Details zum Japan-Abenteuer

Nachdem Assassin’s Creed Shadows sich gerade erst auf unseren Festplatten breit gemacht hat, blitzt schon das nächste Open World-Action-Adventure mit Japan-Thematik am Horizont auf. Ghost of Yōtei ist für 2025 angekündigt und soll das Erbe seines Vorgängers fortführen.

Dieser ist bekanntlich Ghost of Tsushima und verzauberte uns 2020 mit seiner wunderschönen Spielwelt im Japan der Kamakura-Zeit. Im Nachfolger, der über 300 Jahre später ansetzt, werden wir in die Rolle einer Kriegerin schlüpfen, die auf Rache sinnt. Auf der Landing-Page des Spiels auf PlayStation.de wurden nun neue Details enthüllt.

Ghost of Yōtei: Neue Details enthüllt

Neue Protagonistin, neue Ära, neues Setting – Ghost of Yōtei soll sich in einigen Punkten von seinem Vorgänger abheben. Die Gegend um den Berg Yōtei im Norden Japans ist bekannt für seine üppigen Graslande und verschneiten Tundren. Im Jahre 1603 – in dem das Action-Adventure stattfindet – war die nördlichste Region außerhalb der Reichweite der japanischen Politik, weshalb sich hierhin viele Gesetzlose verirrten. Ihr werdet also auf unerwartete Gefahren in dieser unwirtlichen Wildnis stoßen.

Die Kriegerin Atsu lässt die Ruinen ihrer Heimat zurück und beginnt eine Jagd auf die Mörder ihrer Familie – in eben diese Region, in die die Menschen gehen, um zu verschwinden. „Jeder Gelegenheitsjob und jedes Kopfgeld bringt ihr das nötige Kleingeld für ihre Reise“, heißt es auf der Seite.

Lesetipp: Die Welt in Ghost of Yōtei soll spannender sein als im Vorgänger

Mit Doppel-Katana unter dem Nordlicht

Dass es also Kopfgeldjagden im Spiel gibt, ist hiermit schon bestätigt worden. Interessant zu sehen wird sein, worin sich die Gelegenheitsjobs noch äußern. Einfach nur loszulaufen und Leute meucheln könnte auf Dauer etwas repetitiv wirken. *hust*Assassin’s Creed*hust* Jedenfalls sollte es euch (und Atsu) nicht an Gelegenheiten mangeln, das eigene Waffenarsenal, zu dem auch das doppelte Katana und ein Kusarigama gehört, zu perfektionieren.

Ghost of Yōtei wird (zunächst) exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und auf der PS5 Pro erweiterte visuelle Eindrücke bieten. So reist ihr unter einem Nachthimmel mit funkelnden Sternen und Polarlichtern und durch eine Vegetation, die sich realistisch im Wind bewegt.

Der Releasezeitraum ist noch nicht weiter eingegrenzt, das Spiel soll jedoch weiterhin im Jahr 2025 erscheinen. Es ist zu hoffen, dass die Spielerschaft nach Assassin’s Creed Shadows des Settings nicht müde sind – oder einer Katana schwingenden Kriegerin, die ihre getötete Familie rächen will.

