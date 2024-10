Ghostface kommt! Scream-Killer im Teaser zu Mortal Kombat 1

„Do you like scary movies?” – Mit diesem Spruch versetzt Ghostface nicht nur in der Horrorfilmreihe Scream seine Opfer in Angst und Schrecken, sondern eröffnet auch den ihm gewidmeten Teaser-Trailer für seinen Auftritt in Mortal Kombat 1.

Pünktlich zu Halloween wird dieses kleine Video durch den Äther geschickt – auch wenn der Killer selbst erst deutlich später seinen Weg ins Roster findet. Schade eigentlich: Zur gruseligsten Zeit des Jahres hätten wir diese Horrorfilmikone gerne am Start gehabt.

Mortal Kombat 1: Das kultige Aufschlitzen geht weiter

Schon vor fast einem Jahr waren die ersten Gerüchte unter Mortal Kombat-Fans weitergereicht worden – zum Teil heftig befeuert durch Schöpfer Ed Boon –, welche Charaktere als Gast-Kämpfer künftig in die Reihe aufgenommen werden könnten. Horrorfilmikonen wie Michael Myers oder Leatherface bekamen schon ihre Auftritte in der brutalen Prügler-Reihe; dass Ghostface, mittlerweile ebenso fast ein Klassiker des Genres, folgen könnte, schien bereits früh als sehr wahrscheinlich.

Nun endlich kommt der messerschwingende Killer als erster DLC-Charakter der Erweiterung Khaos Reigns ins bereits prominent aufgestellte Kämpfer*innen-Aufgebot – wahrscheinlich können viele Fans kaum erwarten, Peacemaker (DC) oder Homelander (The Boys) mit einer unterarmlangen Klinge auszuweiden. Im Teaser zeigt sich Ghostface gewohnt aus dem Schatten auftauchend und gnadenlos zuschlagend (beziehungsweise -stechend).

Aufmerksame Beobachter*innen können nicht weniger als neun verschiedene Masken ausmachen, unter anderem angelehnt an die Mortal Kombat-Fighter Scorpion und Baraka, die als freispiel- oder -schaltbare Set Pieces mit ins Spiel integriert werden.

Es ist zumindest anzunehmen, dass Entwickler Neatherrealm Studios den Scream-Killer schon zu Halloween zur Verfügung stellen wollte – kein anderer Charakter hätte sich so sehr dafür geeignet. Jetzt kommt er aber erst am 26. November (19. November für Early Access-User). Was ihr ansonsten in dem großen Erweiterungs-Pack zu Mortal Kombat 1 erwarten könnt, haben wir hier für euch aufgedröselt.

Quellen: Youtube / Mortal Kombat