God of War: Fans erhalten Einblicke in großes neues Spiel – nur um bitter enttäuscht zu werden

Ein neues God of War-Spiel, das wäre ja schön. So eines gab es zuletzt 2022 mit Ragnarök, seitdem aber schauen sich Fans ratlos nach offiziellen Informationen zu Entwicklungsarbeiten um. Wenn überhaupt haben sie eher schlechte Nachrichten aufschnappen müssen, munkelt man doch, dass unter den beiden zu Anfang des Jahres abgesagten Titeln von Sony ein God of War-Ableger mit dabei war.

Diese Theorie wird nun mit weiterem Stoff unterfüttert, denn Screenshots zu einem solchen sind aufgetaucht. Diese machen es nicht gerade leichter verdaulich für die Community, dass es dabei zu keinem Release mehr kommen wird. Auch wenn sich die Geister daran scheiden, ob das nicht vielleicht auch besser so ist.

God of War: Neue Details zu abgebrochenem Multiplayer-Game ans Licht gekommen

Im Januar berichtete Brancheninsider Jason Schreier, Bluepoint Games hätte an einem Live-Service-Game im God of War-Kosmos gewerkelt, das allerdings zusammen mit einem weiteren PlayStation-Projekt vorzeitig den Stecker ziehen musste. Es war nur sein Wort, an dem sich Fans hierzu orientieren konnten, doch mittlerweile gibt es handfestes Bildmaterial, das den Sachverhalt greifbarer werden lässt. Dieses stellt das Portal MP1st zur Verfügung.

Es handelt sich um Bilder aus einem frühen Stadium, die vor allem Assets und erstellte Umgebungen präsentieren. Auf den ersten Blick fällt auf, dass als Setting wohl erneut das antike Griechenland gewählt wurde. Vasen, Säulen und die innere und äußere Ansicht grob gestalteter Tempel lassen das zumindest vermuten. Außerdem interessant: Laut den Quellen von MP1st soll eine in den Bildern zu sehende Waffenkammer dem Gott der Unterwelt Hades zugehörig sein. Auch soll dieser mit den Schwefelbecken in Verbindung stehen, die mehrfach abgebildet sind.

Der vermutete Live-Service-Aspekt hätte auch Multiplayer-Funktionalität beinhaltet. Im God of War-Franchise ist diese aktuell nur aus dem Spiel Ascension aus 2013 bekannt, welches einen Online-Modus für gemeinsames Vorankommen oder ein gegenseitiges Kräftemessen beinhaltet. Bei einigen Fans ist dieser wohl in guter Erinnerung geblieben, kommentiert doch eine Person in einem betreffenden Reddit-Thread beispielsweise: „Ich habe den GoW Ascension Multiplayer-Modus geliebt. Gott, ich wünschte, es [das abgesägte Live-Servie-Game] wäre nicht gecancelt worden“. Unter dem gleichen Beitrag scheint allein das Wort Live-Service bei anderen aber schon für Grauen zu sorgen, denn es wird mehrfach als „Bullshit“ abgetan.

Klar ist in jedem Fall, was Bluepoint da zusammenzimmern wollte, kann das Licht der Welt nicht mehr erblicken. Wahrscheinlich liegt das mitunter daran, dass Sony sich an Live-Service zu schwer die Finger verbrannt hat. Für Fans bedeutet das, dass sie sich weiterhin erstmal auf die kommende TV-Serie konzentrieren müssen, statt eines neuen Videospiels entgegenfiebern zu dürfen. Oder sie richten ihren Blick auf ein bevorstehendes Action-Rollenspiel auf der PS5, welches zumindest an God of War erinnert.

