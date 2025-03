God of War: Neuer Leak verrät riesige Überraschung – PS5-Hit mit unerwarteter Wendung

Erst jüngst feierte God of War den 20. Geburtstag, aber so richtig wollte die Feier von Sony und Santa Monica Studio nicht in die Gänge kommen. Die Kirsche auf der Torte fehlte – könnte aber womöglich doch schon sehr bald folgen.

Laut einem in der Regel zuverlässigen Insider bekommt die immens erfolgreiche PlayStation-Reihe noch in diesem Jahr eine faustdicke Überraschung spendiert. Wer sich bereits vorbereiten möchte, kann passend zur Meldung einen Schlager von Udo Jürgens aus den 70er-Jahren anwerfen, um sich in Stimmung zu bringen.

God of War: So soll es 2025 weitergehen

Nachdem sich Kratos zuletzt zweimal intensiv mit der nordischen Mythologie auseinandergesetzt hat, steht noch immer ein großes Fragezeichen über der Zukunft des Kriegsgottes. Geht es wirklich nach Ägypten? Oder überraschen die Entwickler*innen mit einer ungewöhnlichen Entscheidung? Offenbar ist Letzteres die Wahl.

Laut Brancheninsider und Giantbomb-Mitglied Jeff Grubb kehrt God of War noch dieses Jahr auf die Bildschirme zurück. Dies habe er erfahren, nachdem er etwas intensiver recherchiert und bei entsprechenden Kontakten nachgefragt habe. Bei dem Comeback soll es sich jedoch nicht um eine Remastered-Collection der originalen Trilogie handeln.

Lesetipp: Welche Spiele erscheinen noch 2025? Unser Releasekalender verrät es euch

Stattdessen, so Grubb, geht es um ein komplett neues Videospiel und somit auch nicht um einen verspäteten DLC für God of War Ragnarök. Die Handlung soll derweil wieder in Griechenland spielen. Weitere Details zum Umfang oder dem Gameplay konnte er nicht in Erfahrung bringen.

Ein kleines Spiel, um die Zukunft vorzubereiten

Grubb bezeichnet das neue God of War-Spiel jedoch als „Side Story Projekt“. Es handelt sich demnach nicht um einen neuen Hauptteil der Reihe, sondern mehr um einen kleineren Ableger. Vermutlich, um die Wartezeit bis zur großen Fortsetzung kürzer zu halten und gleichzeitig das Franchise zu stärken.

Ob Grubb mit seinen Aussagen Recht behält, bleibt abzuwarten. Sie passen jedoch zu einem früheren Gerücht. Angeblich soll bei Santa Monica Studio an einem neuen God of War gearbeitet werden, welches in Griechenland spielt und einen jüngeren Kratos beinhaltet. Gut möglich, dass sich die beiden Insider mit ihren Infos hier ergänzen.

Bestätigt ist das alles bislang allerdings nicht. Ob wir also in naher Zukunft Kratos tatsächlich noch einmal in Griechenland erleben oder es den God of War nach Ägypten verschlägt, bleibt derzeit abzuwarten.

Quelle: Bluesky / @grubb.wtf, YouTube / Udo Jürgens