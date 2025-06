God of War: Neues Spiel angeblich in Arbeit – aber die Umsetzung könnte euch überraschen

Mit God of War 2018 und dem Nachfolger Ragnarök 2022 kamen Kratos-Fans in den vergangenen Jahren in den Genuss zweier gelungener Action-Blockbuster.

Seitdem herrscht allerdings Flaute: Kein neues Spiel, auch keine Ankündigung oder zumindest ein Teaser. Gerüchte besagen, dass Sony Santa Monica sowohl an einem weiteren Franchise-Ableger als auch an einer brandneuen Sci-Fi-IP arbeitet, eine offizielle Bestätigung blieb bislang aus. Doch nun ist eine neue Möglichkeit aufgetaucht.

God of War: Wird Kratos‘ neues Abenteuer ein Metroidvania?

Gleich zwei bekannte Branchen-Insider und verlässliche Quellen haben sich nämlich im Rahmen der gestrigen Ankündigung der State of Play zu einem möglichen neuen God of War-Teil geäußert. Auf die Frage, ob wir das gerüchteweise existierende Spin-Off bei dem heute stattfindenden PlayStation-Event sehen, antwortete Industrie-Experte Tom Henderson:

„Ich höre viele Gerüchte über ein 2,5D/Metroidvania-Spiel oder was auch immer es sein wird, ja. Scheint ein sehr viel kleinerer Maßstab zu sein als wir ursprünglich angenommen haben.“ Er bestätigte also die umherschwirrenden Gerüchte, die von dem God of War-Ableger munkeln, ließ aber offen, ob dieser bereits heute Abend auf der erwähnten State of Play zu sehen sein wird.

Lesetipp: God of War Ragnarök im Test

Zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh dem Tweet Jeff Grubb, der ebenfalls als zuverlässige Quelle gilt und mit einem schlichten „Yeah“ kommentierte. Wenn das God of War-Metroidvania tatsächlich existiert, bleibt die Frage, ob es auch von Sony Santa Monica oder von einem externen Studio entwickelt wird. Hinsichtlich des Spiels selbst können wir möglicherweise ein ähnliches Experiment wie bei Prince of Persia: The Lost Crown erwarten, das überraschend gut geworden ist.

Ob Kratos sich demnächst wirklich durch 2,5D-Umgebungen prügelt, erfahren wir also vielleicht schon heute Abend. Falls nicht, brodelt die Gerüchteküche weiter und God of War-Fans müssen geduldig bleiben, bis Sony selbst neues zur Kracher-Marke verrät. In der Zwischenzeit lohnt sich ein Blick auf einen anderen, ehemals PlayStation-exklusiven Titel, der in Kürze den Sprung auf den PC schafft und jetzt mit einer kostenlosen Demo lockt.

Quelle: Twitter /@_Tom_Henderson_, JeffGrubb