PlayStation: Neuer Leak zu Blockbuster aufgetaucht und Fans hängen sich an einem pikanten Detail auf

Während Sony sich mit neuen Spielen derzeit etwas zurückhält, ploppen Leaks an jeder Ecke zu anderen Umsetzungen des Unternehmens auf. Zuletzt zu Horizon Zero Dawn, nun ist God of War an der Reihe.

Der letzte Auftritt des Kriegsgottes Kratos ist mit Ragnarök mittlerweile drei Jahre her, der nächste wird wohl im Serienformat sein. Schließlich soll auch das sich auf epische Erzählungen und kolossale Kämpfe konzentrierende Franchise eine Adaption erhalten. Zur geplanten Umsetzung wurde nun ein neuer Leak angespült, der wortwörtlich tief blicken lässt.

God of War: Offenbar Casting-Aufruf zur Serie geleakt

Der bekannte Leaker DanielRPG alias Daniel Richter hat auf seinem Patreon-Kanal (via Knight Edge Media) nämlich den angeblichen Casting-Aufruf zur God of War-Serie veröffentlicht. Fünf Charaktere sind dort aufgeführt, deren Namen zwar nicht zu den Figuren vom Spiel passen, aber ganz eindeutig Kratos, Atreus, Odin, Baldur und Sif darstellen dürften. Die Beschreibungen deuten derweil darauf hin, dass man sich zunächst auf die Geschehnisse von God of War (2018) konzentriert, bevor am Ende voraussichtlich Ragnarök angeteasert wird.

Zion (alias Kratos) ist nämlich offenbar eine „vom Krieg geprägte, muskulöse Figur, die von Verlust und einer brutalen Vergangenheit verfolgt wird. Nach dem Tod seiner Frau ist er gezwungen, seinen 10-jährigen Sohn zu erziehen, hat aber Probleme mit einer emotionalen Verbindung.“ Na, wenn das nicht God of War (2018) ist, dann wissen wir auch nicht. Spannend: Offenbar plant man, Atreus für eine mögliche zweite Staffel neu zu besetzen.

Seine Rolle ist nämlich nur für ein Jahr ausgeschrieben, wobei die anderen als regelmäßige Auftritte gekennzeichnet sind. Passt natürlich zu dem Alterssprung, den Atreus in Ragnarök im Vergleich zum Vorgänger gemacht hat. Darüber hinaus ist Fans aber vor allem ein ganz besonders pikantes Detail ins Auge gesprungen, das sich in der Beschreibung zu Kratos versteckt.

Wird Kratos etwa nackt auftreten?

Besonders viel sagt der Casting-Aufruf natürlich noch nicht über die Serie aus, abgesehen davon, dass man das Reboot von Sony Santa Monica adaptiert und weder mit Ragnarök startet noch mit den in Griechenland angesiedelten Teilen. Ein Punkt macht Fans dann aber doch stutzig, denn bei Kratos heißt es, dass dieser möglicherweise nackt auftreten müsse. „Er holt sein Blade of Chaos raus“, schreibt etwa Ok_Canary5591 auf Reddit.

Auch andere Nutzer*innen machen sich über die Implikation lustig und reißen Witze darüber, dass die Serie dem Begriff von Kratos‘ Kriegsbeil möglicherweise eine ganz neue Bedeutung verleihen könnte. Wann der Gott des Gemetzels seinen nächsten Videospielauftritt hinlegt, steht genauso in den Sternen wie ein Termin der Serienadaption. Angeblich soll das nächste God of War aber ganz anders werden als ihr denkt.

Quelle: Patreon /Daniel Richtman (via Knight Edge Media), Reddit /@Ok_Canary5591