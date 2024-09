God of War Ragnarök auf dem PC: Keine Lust auf lästigen PSN-Zwang? Diese Mod schafft Abhilfe

Der PC-Release von God of War Ragnarök hätte besser laufen können, nicht nur für Sony: Seit Tagen klagen Spieler über den lästigen PSN-Zwang, der zum Daddeln des Singleplayer-Abenteuers greift.

Doch bislang bleibt der japanische Technikriese hart und eine Aufhebung seitens Sony scheint derweil unvorstellbar. Gut, dass es trotzdem Mittel und Wege gibt, die Nutzung des PlayStation Networks zu umgehen, wie ein cleveres Community-Mitglied nun beweist.

God of War Ragnarök: Mit dieser Mod umgeht ihr den PSN-Zwang

Auf NexusMods stellt Nutzer iArtorias seine Mod mit dem Namen NoPSSDK zur freien Verfügung. Ursprünglich erstellte er sie nicht God of War Ragnaröks PSN-Zwang halber, sondern um die PlayStation PC SDK-Laufzeitanforderung zu entfernen. Genutzt werden kann die hilfreiche Modifizierung aber auch dazu, das PlayStation Network zu umgehen, indem sie das PSN-Overlay entfernt. So seid ihr nicht länger gezwungen, euer Steam-Konto mit einem Konto bei Sonys Service zu erstellen, wie unter anderem PC Gamer berichtet.

iArtorias fügt an, er habe die Mod erstellt, da es „eine Reihe von Leuten gibt, die auf verschiedene unerwartete Fehler und Probleme gestoßen sind, zum Beispiel ein plötzlicher Popup von Fehlermeldungen und mehr“, während sie God of War Ragnarök auf dem PC spielen.

Mit insgesamt fast 2.000 Downloads ist das Projekt des kreativen Kopfes durchaus beliebt unter der Spielerschaft, nimmt sie sich doch dem Versuch, „alle möglichen Probleme im Zusammenhang mit dem PlayStation PC SDK zu beheben“, wie es heißt. Sicherheitshalber fügt der Modder jedoch auch an, dass keine Änderungen am ursprünglichen Code des Titels vorgenommen werden würden und sie keineswegs dazu gedacht sei, Piraterie in irgendeiner Form zu fördern.

Schwache Wertungen bei Steam

Während es dank der Mod eine unkomplizierte Lösung für all jene, die God of War Ragnarök aufgrund des PSN-Zwangs bislang auf dem PC verschmäht haben, gibt, dürfte Sony weiterhin vor einem Dilemma stehen. Denn die kontrovers diskutierte Entscheidung trägt mitunter Schuld daran, dass Kratos‘ und Atreus‘ atemberaubendes Abenteuer bei Steam nach dem Release massig Kritik erntet und gerade einmal eine ausgeglichene Bewertung einfahren konnte.

Andere Spielende beschweren sich derweil um die technisch fehlerbehaftete Umsetzung des PC-Ports, während sie von Crashes und visuellen Bugs berichten. Mittlerweile hat sich der Blockbuster aus den Studios von Sony Santa Monica allerdings etwas erholt, immerhin fällt seine Bewertung jetzt größtenteils positiv aus – bei knapp 4.500 Rezensionen. Wie wir God of War Ragnarök auf dem PC bewerten, verrät unser Test ganz ausführlich.

Quellen: PC Gamer, NexusMods / iArtorias