God of War Ragnarök: Mit dem PC-Release kommt endlich ein lange überfälliges Feature

Mit dem PC-Release von God of War Ragnarök schwingt Kratos künftig nicht mehr nur auf Sonys hauseigener Plattform die Streitaxt. Doch auch ein frisches Feature, auf welches Spielerinnen und Spieler der PS5-Version bereits sehnlichst gewartet haben, verbirgt sich unter dem Rundschild.

Ganz konkret geht es dabei den brabbelnden Begleitern an die Backen: Künftig soll es eine Option geben, die ihnen das stetig lose Mundwerk stopft – auch, wenn sie es eigentlich nur gut mit euch meinen.

God of War Ragnarök: Neue Option lässt euch Hinweise zu Rätseln reduzieren

Die vielfach erfragte und gewünschte Option findet nun – fast zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release von God of War Ragnarök auf der PS5 – endlich ihren Einzug auf beiden Versionen des Spiels. So sind Spielende fortan an endlich in der Lage, die Häufigkeit der Hinweise, die euch eure Begleiter regelmäßig gut gemeint an die Hand geben, zu reduzieren.

Finden könnt ihr das frische Feature unter den Gameplay-Settings im Spiel selbst, wo ihr die Funktion lediglich aktivieren müsst, um die Labertaschen ruhig zu stellen. Schon zum Release der originalen Fassung wurde die Häufigkeit der Ingame-Hinweise nicht zu knapp diskutiert, dennoch dauerte es einiges an Zeit, ehe wir nun endlich gegen sie vorgehen können. Vorbei ist die Zeit in denen euch die NSCs ungefragt die Lösung eines Rätsels verraten, während ihr noch damit beschäftigt seid, die Aufgabe überhaupt richtig zu verstehen.

Ließen sich die aufdringlichen Hinweise bislang nicht deaktivieren, gab es zumindest eine Möglichkeit in den Zugänglichkeitsoptionen, das Zeitlimit für die Puzzles zu erhöhen. Doch auch dies half den genervten Gamerinnen und Gamern wenig, sodass sie die Lösung für das Problem selbst in die Hand nahmen und die Lautstärke der Dialoge während der entsprechenden Spielsequenzen herunterstellten.

Keine befriedigende Dauerlösung natürlich – befand auch Sony und erhörte die Kritik der PS5-Spieler zumindest zum Release der PC-Fassung von God of War Ragnarök, welches seinerzeit nicht nur in unserem Test traumhafte Wertungen einfahren konnte. Auch die Konsolenfassung soll mit einem Update von der Option profitieren, hinzu gesellt sich die sogenannte Cinematic Audio Description. Jene verbirgt sich ebenso in den Zugänglichkeits-Features und sorgt dafür, dass neben den Dialogen in den Cutscenes auch kontextbezogene Informationen geliefert werden.

