God of War Ragnarök – Um diese Uhrzeit erscheint die PC-Version des Sony-Meisterwerks

„Boy“, es ist soweit: Nach gut zwei Jahren Wartezeit erscheint in dieser Woche God of War Ragnarök für den PC. Aber wann genau könnt ihr mit Kratos und Atreus ein weiteres Mal die nordische Mythologie aufmischen?

Das haben die verantwortlichen Entwickler*innen von Santa Monica Studio nun verraten. Leider müsst ihr euch in unseren Breitenregionen etwas gedulden, dafür aber könnt ihr den riesigen Brocken von Videospiel immerhin vorab herunterladen.

God of War Ragnarök für PC: Ab dieser Uhrzeit geht es los

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass God of War Ragnarök am 19. September 2024 für den PC erscheint und wie schon der Vorgänger vom Studio Jetpack Interactive portiert wird. Aber wann genau fällt denn der Startschuss?

Ein Mitternachtsrelease ist leider wie so oft bei PlayStation-Spielen auf PC ausgeschlossen. Stattdessen dürft ihr in Deutschland ab 17:00 Uhr mit dem Spielen von God of War Ragnarök beginnen. Für Arbeitnehmer*innen also eine sehr gute Zeit, um direkt nach Feierabend ins Abenteuer einzusteigen.

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1834275911497027720

Außerdem erfahrt ihr somit noch früh genug am Releasetag, wie gut die Portierung tatsächlich gelungen ist. Erste Stimmen dürften sich früh bemerkbar machen, sollte etwas im Argen liegen.

Preload für das Schwergewicht bestätigt

Damit ihr auch tatsächlich pünktlich loslegen könnt, gibt es für God of War Ragnarök einen Preload. Eine wirklich gute Entscheidung, bedenkt man, dass das Kratos-Abenteuer satte 190 Gigabyte schwer ist – da ächzt nicht nur die SSD, sondern auch die Internetleitung.

Laut Santa Monica Studio könnt ihr ab Dienstag, dem 17. September, um 17:00 Uhr mit dem Vorabdownload beginnen. Somit habt ihr etwa zwei Tage Zeit, um euch das von uns mit 9.5 bewertete Abenteuer auf die SSD eures Gaming-PCs oder auf das Steam Deck zu schaufeln.

Falls ihr übrigens noch unsicher seid, ob ihr den jüngsten PlayStation-Hit, der auf den PC übertragen wird, überhaupt spielen könnt: Die Systemanforderungen von God of War Ragnarök geben einen kleinen Einblick.

Quelle: Twitter / @SonySantaMonica