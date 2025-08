Gothic: Das größte Rollenspiel-Remake 2026 schon heute spielen – „Kann es nicht erwarten“

Die schlechte Nachricht zuerst: Gothic Remake von Publisher THQ Nordic und Developer Alkimia Interactive wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Stattdessen wurde der Release-Termin nun mit Frühjahr 2026 eingekreist – was Rollenspiel-Fans genug Vorlaufzeit lässt, sich in Vorfreude zu üben.

Und jetzt die gute Nachricht: Die Demo zu Gothic Remake, also der sogenannte Nyras-Prolog, ist ab sofort auch für Konsolen-Spieler*innen verfügbar – genauer für alle Besitzer*innen von PlayStation 5 und Xbox Series. Endlich also kann die Konsolen-Fraktion nachholen, was wir auf PC schon seit Februar dieses Jahres spielen.

Gothic Remake: Demo für PlayStation 5 und Xbox Series veröffentlicht

Am 1. August ist sie also eingeschlagen, die spielbare Probierversion zum kommenden Rollenspiel-Remake der Spanier*innen von Alkimia Interactive, welche die mittlerweile untergegangenen Piranha Bytes beerben werden. Die Demo ist „[…] ab sofort auf Konsolen verfügbar“ ist, verkündete am selben Tag der offizielle Twitter-Account Gothic Game. In der dazugehörigen Kommentarspalte begrüßten nicht wenige Spieler*innen die Veröffentlichung mit Wortmeldungen wie „Kann nicht den Release des kompletten Spiels erwarten“ oder „Kann es nicht erwarten in die Kolonie zurückzukehren“.

Twitter-Meldung zur Demo-Veröffentlichung:

Wie schlägt sich Gothic 1 Remake Demo also bisher beispielsweise im PlayStation Store seit Release am 1. August? Kurzum: Mit 3,96 von maximal 5 Sternen bei bislang nicht ganz 570 hinterlassenen Bewertungen (Stand: 4. August, 17:45 Uhr), macht die Probierversion aktuell keine schlechte Figur. Wer also allgemein auf Rollenspiele steht, oder speziell ein Fan der Gothic-Reihe ist, hat eigentlich keinen triftigen Grund, nicht direkt auch mal mit XBox Series in dieses runderneuerte Minental reinzuschnuppern.

In diesem eigenständigen Prolog steuert ihr bekanntermaßen nicht den Namenlosen Helden, sondern den titelgebenden Nyras. Aber keine Bange: Im eigentlichen Hauptspiel wird natürlich der altbekannte Heros mitsamt ruppigem Ruhrpott-Charme zurückkehren. Dafür gibt es in der Demo ein Widersehen mit Schatten Diego aus dem Alten Lager, zudem bekommt ihr einen Vorgeschmack darauf, wie sich das Erkunden der Strafkolonie anfühlen wird – und inwiefern Alkimia Interactive das inzwischen etwas rostige „Volles Pfund aufs Maul“-Kampfsystem anno 2001 modernisiert hat.

Bei unserem eigenen, intensiven Anspielen des Nyras Prologs zu Gothic Remake konnte der Nahkampf, so die Spitzhacke gegen Scavenger-Raubvogel geschwungen, nicht immer überzeugen. Dafür konnte uns diese Vorabversion mit dem kongenial aufgefangenen Gothic-Feeling vollgestopft mit unverstelltem Dialog-Wortwitz absolut abholen.

