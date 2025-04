Gothic Remake: Die Fans entscheiden jetzt eine wichtige Sache – „Gar nicht so einfach“

Erst Ende Februar wurden die Namen einiger der Sprecher*innen zu Gothic Remake bekanntgegeben. Unter den Sprechtalenten fanden sich mitunter einer Matthias Keller (Resident Evil: Infinite Darkness), der dem Charakter Diego seine Stimme leiht. Oder Marco Steeger (World of Warcraft), welcher Protagonist Nyras aus der spielbaren Demo von Gothic Remake eingesprochen hat.

Jetzt ist ein Aufruf über die Social Media-Auftritte des Remake-Projekts gestartet, wo ihr mitentscheiden dürft, wer in der fertigen Neuinterpretation des Rollenspielklassikers gleich drei, wahrlich ikonischen Charakteren aus dem Minental stimmlich aushelfen darf.

Gothic Remake: Entscheidet mit bei dieser Community-Aktion

„Finde ich gar nicht so einfach“, gesteht eine Nutzer*in in der altgedienten Fan-Community von World of Gothic. Was die Person anspricht, ist jener Aufruf, veröffentlicht über Instagram, Twitter und Co., der sich ausschließlich an deutschsprachige Gothic-Spieler*innen wendet.

Konkret heißt es: „Ihr entscheidet in unserem Discord, wie Gorn, Lester und Milten im Gothic 1 Remake klingen werden“ – auch nachstehend auf Instagram.

Fans des Rollenspiels aus dem Jahre 2001 werden sich erinnern: Die sogenannten vier Freunde sind die vielleicht einprägsamsten Charaktere dieses Klassikers. Gorn ist ein starker, aber humorvoller Krieger aus dem Neuen Lager; der ruhige und intelligente Lester gehört zum Sumpflager; Milten ist ein freundlicher Feuermagier des Alten Lagers – und schließlich der schlitzohrige Diego vervollständigt das Vierergrüppchen. Gorn, Lester und Milton genießen also einen gewissen Stellenwert innerhalb der Fanbase.

Um abzustimmen, wie sich drei dieser Charakter in Gothic Remake anhören werden, laden euch Publisher THQ Nordic und Developer Alkimia Interactive also dazu ein, abzustimmen. Das Ganze funktioniert über den dazugehörigen Discord-Kanal, wo man euch „zu einem aktiven Teil unseres Teams [von THQ] machen“ möchte. Für Teilnehmende funktioniert der Vorgang grundlegend so: „Zuerst hört ihr zwei Audio-Samples mit dem Namen des jeweiligen Helden“, wie auch im oben verlinkten Instagram-Posting erklärt wird.

Das heißt: Zu den potenziellen Sprechern für Lester, Gorn und Milten werden euch jeweils zwei Ausschnitte vorgespielt – anschließend wählt ihr in einem Klappmenü aus, welcher Audio-Clip euch am besten gefallen hat. Oder ihr wählt „die dritte Option, falls euch keine der Stimmen zusagt“. Die Abstimmung soll übrigens bis diese Woche Samstag laufen. Apropos Gothic Remake: Zwei Stunden in der Rollenspiel-Hoffnung von Gothic Remake waren für uns ein Fan-Feuerwerk.

