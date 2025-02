Gothic Remake: Großes Rätselraten für Fans – „Wisst ihr, welcher Ort das ist?“

Publisher THQ und Entwicklungsstudio Alkimia Interactive veröffentlichten im Verlauf der letzten Wochen über Social Media immer wieder kleine Info-Happen, die Lust auf mehr machen. Am 5. Februar war es ein Zwei-Sekunden-Clip, der den Schwertkampf gegen einen Feuerwaran abbildet. Wiederum am 12. Februar in einem Mini-Video sprang uns ein Schattenläufer entgegen. Jetzt wird uns ein neuer, zaghafter Blick auf Gothic Remake bewährt.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Bewegtbildern, bekommen wir diesmal ein Standbild auf Twitter präsentiert. Der Screenshot aus Gothic Remake zeigt eine beeindruckend aussehende, kreisförmige Bibliothek. Begleitet wird das Bild von der herausfordernden Frage: „Wisst ihr, welcher Ort das ist?“ Die Fans geben natürlich prompt ihre Vermutungen ab.

Gothic Remake: Was könnte der neue Screenshot zeigen?

Was wir auf dem Screenshot aus dem Gothic Remake sehen, welcher am 18. Februar veröffentlicht wurde, ist mindestens stimmungsvoll. Die Perspektive ist untersichtig, wodurch das Gezeigte noch beeindruckender wirkt. Als Betrachter*in befinden wir uns unter einer gewölbten Kuppel, durch die mysteriös anmutendes Licht fällt. Die kreisförmige Architektur hat mehrere Stockwerke, in der ringsherum volle Bücherregale angeordnet sind.

Ist es bei den Genusssüchtigen im Sumpflager, den rebellischen Banditen – oder doch ganz woanders im Minental? Credit: THQ Nordic / Alkimia Interactive

Ein besonderer Blickfang befindet sich im Bildmittelpunkt: Ein knorriger Baum, dessen kahlen Äste zur Kuppeldecke hinauf ragen. Zudem überall entlang der steinernen Säulen brennen Fackeln. Dominant ist auch die blaue Lichtstimmung. Auf die Herausforderung, welchen Ort diese Momentaufnahme aus dem Gothic Remake wohl abbildet, haben zum Zeitpunkt dieser Meldung immerhin 25 Nutzer*innen reagiert.

Lesetipp: Gothic Remake ist erst der Anfang, wenn der Rollenspiel-Klassiker komplett anders aufgelegt wird

Manch eine*r verweist mit einem Kommentar darauf, es könne sich um das „Schloss mit den Harpyien“ handeln. Sehr wahrscheinlich ist damit eine bestimmte Bergfeste, die Spieler*innen des Originals kennen dürften. Andere geben mit Wortmeldungen wie „Versunkener Xardas-Turm?“ oder „Alter Xardas-Turm?“ ihre Vermutung ab, das Gezeigte könne mit dem geheimnisvollen Magier Xardas in Verbindung stehen. Wieder andere mutmaßen, das Bild könnte die Unterkunft von Y’Berion abbilden, dem Anführer des Sumpflagers.

Könnte der Screenshot mit den Wassermagiern zusammenhängen?

Zuletzt viele kommen mit Beiträgen wie „Neues Heiligtum der Wassermagier?“ oder „Areal der Wassermagier im Neuen Lager“ zu dem Schluss, wir könnten hier den Rückzugsort von Wassermagier Saturas & Co. im Banditenlager sehen. Das wäre zumindest aufgrund der Raumaufteilung und blau gehaltener Farbstimmung schlüssig. Welche Räumlichkeit aus dem Minental auf diesem Twitter-Posting nun tatsächlich ins Rampenlicht gerückt wird, bleibt für den Moment Gegenstand spaßiger Spekulationen.

Apropos Mutmaßungen: Ein großes Überraschungspaket könnte für Fans mit Vorfreude auf Gothic Remake kurz bevorstehen.

Quellen: Twitter / @gothicthegame, @bogdanspaz, @AntonioCianci93, @cezarryy, @Vertigo_07082, @DarkholIow, World of Gothic