Gothic Remake: Kolossaler Auftakt für alle Rollenspiel-Fans – diesen Freitag

Beinharte Typen, die sich in einer rohen Fantasywelt „volles Pfund aufs Maul“ geben? Wenn das, und die Halsabschneider aus dem Neuen Lager, die Königstreuen aus dem Alten Lager, und die Spinner aus dem Sumpflager unter einer magischen Barriere aufeinanderprallen, muss Gothic drin sein, wo „Gothic 1 Remake“ draufsteht.

Dergestalt ist nämlich ein YouTube-Video betitelt, dass am 6. Februar auf dem Kanal von THQ Nordic Inside hochgeladen wurde. Der etwas mehr als einminütige Trailer kündigt eine mehrteilige Making-of-Reihe zu Gothic Remake an – und auch die allererste Episode wurde direkt heute, am 7. Februar, veröffentlicht. Was dürfen wir also erwarten – außer jeder Menge dicht dampfenden Sumpfkrauts?

Gothic Remake: Erster Teil der Making-of-Dokumentation erschienen

Die erste Episode aus dieser Making-of-Reihe hört auf den Namen „The Essence of Gothic“, hat eine Lauflänge von nicht ganz einer Viertelstunde. Zu Wort kommen etwa Gothic-Alumnus Kai Rosenkranz, der die Musik für das Original schrieb und jetzt wieder das Notenblatt fürs Remake zückt. Daneben liegt der Fokus darauf, wie Alkima Interactive die dichte Atmosphäre des ursprünglichen Rollenspiels zurückbringen möchte, das Team uns Gamer*innen möglichst viel spielerische Freiheit bieten will, oder sich Entscheidungen im Spielverlauf möglichst wirkmächtig anfühlen sollen.

Aber seht, staunt und taucht selbst ins Minental und seinen schlitzohrigen Gesellen ein.

Im Trailer zur gesamten Making-of-Reihe dann werden Spielszene aus der Neuinterpretation des klassischen Rollenspiels gegen solche aus dem originalen Gothic von Piranha Bytes aus dem Jahre 2001 gehalten. Das Gezeigte verdeutlicht eindrücklich, welch grafischen Sprung Gothic gemacht hat. Das zeigen besonders plastisch die Szenen mit altvertrauten Gegnertypen wie den Raubsaurier-artigen Scavangern, den saumäßigen Molerats oder Schattenläufern – einer Mischung aus Bär und Wolf.

Neben Szenerien und Bestiarium werden wir aber noch den Macher*innen des ambitionierten Remake-Projekts im Trailer ansichtig – so auch nachstehend.

Es sind Kreativköpfe wie Hector Fuster (Senior Game Designer), Reinhard Pollice (Head of Studio & Game Director) und Daniel Candil (Studio Art Director), die im Einminüter zu Wort kommen. Unter den dem Video beigemischten Wortfetzen stechen zwei Botschaften überdeutlich hervor: Wie aufmerksam sich die Macher*innen dem Studium des Ur-Gothics gewidmet haben und welchen Stellenwert bei den Verantwortlichen der Zuspruch der Gothic-Community einnimmt.

Alles für die Fans – und ein heißer Feuerwaran

„An allererster Stelle müssen wir die alten Gothic-Fans zufriedenstellen“, heißt es abschließend im Video, gefolgt von einer Kampfszene des Namenlosen Helden gegen einen Feuerwaran. Nebenbei bemerkt dieselbe Spielszene, die tags zuvor über den offiziellen Twitter-Account von Gothic Remake geteilt wurde.

