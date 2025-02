Gothic Remake: Diese legendären Charaktere werden Fans kaum wiedererkennen – aus traurigem Grund

Die Welt von Gothic ist ein knüppelhartes Pflaster – voller Sträflinge, die sich unter einer magischen Barriere in drei Lager aufteilen, dort um Vormacht kämpfen. Und ganz nebenbei ist das klassische Rollenspiel gezeichnet von seinem kratzbürstigen Ruhrpott-Charme. Der ist nicht zuletzt aufgrund markanter Sprecher bis heute legendär – doch wie ist es darum in Gothic Remake bestellt?

Vor wenigen Stunden wurden dazu über den offiziellen Social Media-Auftritten der aufwendigen Neuauflage von Alkimia Interactive eine Liste mit den Sprechern aus der jüngst veröffentlichen Demo herausgebracht. Wir sprechen hier übrigens bewusst von Sprechern – nicht von Sprecherinnen. Die Fantasywelt unter der magischen Barriere ist eine von Männern dominierte, in der ihr selten einen weiblich gelesenen Charakter antrefft. Diese Auflistung der Stimmtalente jedenfalls führt dann einige Neuerungen vors Gehör.

Gothic Remake-Demo: Wer hat alles gesprochen – und wen vermissen wir noch?

Welche*r Spieler*in von Gothic erinnert sich nicht nostalgisch eingefärbt an zärtliches Wortgut wie „Ich glaube, ich haue dir jetzt ein bisschen aufs Maul“ oder „Ich hatte heute einen schlechten Tag und brauche einen Ausgleich … halt mal still“? Legendäre Sprüche von legendären Stimmen – die nicht alle für Gothic Remake zurückkehren werden. Oder besser gesagt: Teils nicht mehr können. Etwa der Sprecher von Lester, Peter Heusch, ist bereits von über zehn Jahren verstorben.

„Außerdem möchten wir euch die Liste der Synchronsprecher in den verschiedenen Sprachversionen vorstellen, die ihr vielleicht in Gothic 1 Remake – Demo gehört habt“, heißt es jetzt also im Posting. Geteilt wurden dann vier Kacheln, in denen euch die Synchronsprecher der englischen, russischen, polnischen Version namentlich vorgestellt werden – und natürlich auch der deutschsprachigen Version.

Leser*innen von 4P wissen natürlich, dass wir uns die Demo zu Gothic Remake ausführlich angesehen haben. Und mit dem vorläufigen Helden Nyras erste Schritte durch das Minental unternahmen. Marco Steeger ist dann auch der erste Sprecher, der für den Demo-Protagonisten Nyras aufgeführt wird. Einer neuen Stimme im Gothic-Kosmos. Die anderen Charaktere aus der Testversion, die ihren Sprechtalenten aus der realen Welt zugeordnet werden, sind der Schatten Diego, die beiden Banditen Ratford und Drax aus dem Neuen Lager, sowie die zwei Gardisten Kirgo und Whistler aus dem Alten Lager. Und der schlitzohrige Diego?

Was ist mit Diego, Xardas und dem Namenlosen Helden?

Die Rolle des Diego, der den meisten Spieler*innen als einer der ikonischsten Charaktere ans Herz gewachsen sein dürfte, übernimmt bekanntermaßen Matthias Keller in Gothic Remake – und tritt somit das Erbe von Uwe Koschel an. Auch die anderen Charaktere werden übrigens von, für die Welt von Gothic, unverbrauchten Stimmen verkörpert. Bei all diesen Personen handelt es sich um professionelle Sprecher oder sogar Schauspieler mit langjähriger Berufserfahrung.

In den Kommentaren unter dem Twitter-Beitrag äußert sich der Großteil der Spieler*innenschaft positiv zur Vertonung allgemein. Was eingefleischte Fans jedoch insbesondere interessieren dürfte, ist, ob die Stimmen des Namenlosen Helden oder des finsteren Magiers Xardas einen weiteren Aufschlag tun werden – oder ob sich andere Sprecher ausprobieren dürfen? Zumindest über Instagram ließ Christian Wewerka Anfang des Jahres durchklingen, dass seine Dienste zumindest angefragt wurden.

Und unter einem YouTube-Video des neu gegründeten Pithead Studios der Piranha Bytes-Urgesteine Jennifer und Björn Pankratz, hat der Xardas-Sprecher Bodo Henkel im September letzten Jahres seine Vorfreude auf „die Neu-Aufnahmen als Xardas“ geäußert – berichtete auch World of Gothic. Offizielle Bestätigungen stehen hierzu aber noch aus. Apropos „Volles Pfund aufs Maul”: Gothic Remake ist erst der Anfang, wenn der Rollenspiel-Klassiker komplett neu aufgelegt legt.

