Gothic Remake: Diesen geheimnisvollen Gameplay-Clip verstehen nur echte Fans

Aufregung in der Gothic-Community – oder zumindest ein ganz kleines bisschen. Also, so im Fleischwanzen-Format, nicht in Schläfer-Dimensionen. Denn am 5. Februar wurde über den offiziellen Twitter-Auftritt der kommenden Rollenspiel-Hoffnung ein Gameplay-Clip von gerade mal zwei Sekunden Länge geteilt.

Zu sehen bekommen wir unseren namenlosen Helden aus der gewohnten Schulterperspektive, wie der Mann gerade ein Schwert schwingt – und zwar in Richtung eines Feuerwarans. Neben der dargestellten Kampfszene, die in der Kommentarspalte nicht jedermann zusagt, erregt jedoch der den Bewegtbildern vorangehender Textblock Aufsehen.

Gothic Remake: Das sehen und lesen wir im neuesten Twitter-Posting

Denn in dem Twitter-Posting steht zu lesen: „Aber ich werde diesen Weg nicht allein beschreiten. Diese Ehre gebührt mir. Ich muss akzeptieren, die Kraft in mir mit den Würdigen zu teilen, die kommen und mich finden werden. Ich hoffe, sie kommen bald … Du findest mich dort, wo alles begann.“ Im Original ist die Textbotschaft in englischer Sprache, wir haben die Sätze ins Deutsche übertragen. Bei einer Twitter-Nutzer*in sorgt jedenfalls insbesondere die Textstelle „Du findest mich dort, wo alles begann“ für Stirnrunzeln. Doch weswegen?

Wie die Person richtig anmerkt, wurde das erste Gothic „am 15. März [2001] veröffentlicht“. Da bisher ein konkretes Veröffentlichungsdatum für das Gothic Remake nicht feststeht, lädt diese mysteriöse Textbotschaft natürlich zum Rätselraten sein. Die Wahrheit ist aber aller Wahrscheinlichkeit etwas banaler. Wie sich Rollenspieler*innen, die ihr Gothic kennen, schnell erinnern könnten, zitiert die Textstelle eines der sechs Bücher aus der Chromanin-Quest aus Gothic. Wir erinnern uns: Mit der Nebenquest könnt ihr loslegen, sobald ihr das erste Buch ganz oben auf einem Turm findet – von da an ging die Schnitzeljagd los.



Wer zu jung ist, um sich an das Rollenspiel-Urgestein und die Chromanin-Quest zu erinnern: Dieses YouTube-Video ist eure Nachhilfestunde.

Anders gesagt: Höchstwahrscheinlich flüstern uns der spanische Developer Alkimia Interactive oder Publisher THQ Nordic kein Release-Datum zu, sondern liefert einen augenzwinkernden, konspirativen Gruß an alle Kenner*innen dieses klassischen Rollenspiels. In der Kommentarspalte auf Twitter haben aber einige aufmerksame Spieler*inne die Anspielung auf die Chromanin-Quest entdeckt. Am Rande bemerkt: In den Kommentaren können sich dann einige Leser*innen nicht mit den Kampfanimationen des Zwei-Sekunden-Clips anfreunden, loben dafür die schicken Wasseranimationen.

Apropos anfreunden (mit Vorfreude) – dürft ihr euch auf Gothic Remake in unserem pickepackevollem Übersichtsartikel zum kommenden Rollenspiel.

Quellen: Twitter / @gothicgame, YouTube / @gwyrr, World of Players