Gothic Remake ist erst der Anfang: Rollenspiel-Klassiker komplett neu gedacht

Eines der kultigsten Computerspiele aus deutschen Landen überhaupt ist zweifelsohne das Rollenspiel Gothic der mittlerweile dahingeflossenen Piranha Bytes. Aktuell schraubt und hämmert bekanntermaßen das in Spanien ansässige Studio Alkimia Interactive am aufwendigen Remake von namenlosem Helden, Minental und magischer Barriere.

Und der Release-Termin? Könnte uns noch dieses Jahr eiskalt erwischen. Sollte das Gothic Remake hingegen erst 2026 in den (virtuellen) Händlerregalen aufschlagen – wie dürfen sich in diesem Ernst- bis Notfall die Gothic-Fans weltweit beschäftigen? Eine willkommene Ablenkung könnte das neue Brettspiel zum legendären RPG sein, welches gerade aus der sprichwörtlichen Taufe gehoben wird.

Zuerst das Brettspiel, dann das Remake: neues Brettspiel zum Rollenspiel-Klassiker

Gothic – A Shadow’s Quest heißt die neuerliche Brettspielumsetzung des Rollenspiel-Klassikers. Es handelt sich um eine offizielle Adaption des aktuellen Rechteinhabers THQ Nordic, kann von euch auf der Brettspiel-Plattform gamefound unterstützt werden. Dort wird das Gesellschaftsspiel als eines für bis zu fünf Spieler*innen beschrieben. Eine Spielsitzung soll zwei Stunden oder mehr verschlingen, die Altersfreigabe ist mit 16 und aufwärts beziffert.

Erzählerisch lehnt sich das Brettspiel an das erste Gothic aus dem Jahre 2001 an – nur, dass euch diesmal die Wahl zwischen Neuem und Alten Lager respektive Sumpflager schon abgenommen wurde. Denn in A Shadow’s Quest legt ihr passenderweise als „Schatten“ aus dem Alten Lager los – seid also kein einfacher Buddler mehr, aber auch noch kein Gardist oder Feuermagier.

Was dann im Beschreibungstext folgt, erinnert an den altbekannten Spielverlauf aus dem beinharten Minental: Auf dem Brett, dass das Spiel bedeutet, geht’s in Quests gegen die Terrorvögel-artigen Scavenger, die Riesenameisen Minecrawler oder das Standardrepertoire einer jeden Fantasy-Welt: grün-garstige Orks. Und das Echo aus der Community zum brandneuen Brettspiel? Fällt mit eindeutig positiver Tendenz aus.

Wie gefällt der Community das Gothic-Brettspiel bisher?

So auch in der Kommentarspalte zum oben verlinkten Instagram-Posting, wo Nutzer*innen mit Wortmeldungen „Ich brauche das“ oder „Nehmt einfach mein Geld!“ ihrer Euphorie Ausdruck verleihen. Einerseits. Andererseits beschweren sich mehrere Nutzer*innen über die gestiegenen Kaufpreise für die ersten drei Gothic-Spiele auf Vertriebsplattformen wie Steam & Co. Eine Beobachtung, die kürzlich auch in der Reddit-Community gemacht wurde.

Apropos volles Pfund aufs, nun ja, Maul: Wollt ihr euch zum Gothic Remake aufschlauen, können wir euch nur unseren ausführlichen Überblicksartikel ans (von Erz-Adern durchzogenes) Herz legen.



