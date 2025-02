Gothic Remake: Wenn das stimmt, könnte für Fans der Monat mit einem Paukenschlag enden

Wir erinnern uns: Auf der gamescom 2024 sorgte Publisher THQ Nordic mit einer spielbaren Testversion des Gothic Remakes für Aufsehen. In dieser sogenannten Nyras-Demo übernahmen wir die Rolle eines Sumpflager-Novizen – ihr wisst schon, einem der drei Lager aus Gothic, denen ihr euch im Verlauf des Rollenspiels anschließen müsst.

Seitdem diese Demo auf der Spielemesse präsentiert wurde, wünschen sich Gothic-Fans weltweit natürlich nichts sehnlicher, als selber Hand an Demo (und Lippen an Sumpfkraut) zu legen. Zwei kürzlich aufgetauchte Hinweise deuten darauf hin, dass der Release dieser oder einer ähnlichen Demo tatsächlich kurz bevorstehen könnte.

Gothic Remake-Demo: Zwei Hinweise sprechen dafür

Der erste Hinweis betrifft die Videobeschreibung zum ersten Teil der Making-of-Reihe zum Gothic Remake, die am 7. Februar unter dem Titel „The Essence of Gothic“ veröffentlicht wurde. Dort fällt, neben einigen erklärenden Worten zum Hintergrundbericht selber, folgender Satz ins Auge: „Haltet beim Steam Next Fest (24. Februar – 3. März) die Augen offen, für noch mehr Gothic-Geömmel!“, berichtet auch World of Gothic.

Was hier im augenzwinkernden Tonfall umschrieben wird, könnte tatsächlich ein Hinweis auf das Näherrücken einer spielbaren Demo sein. Schließlich ist das Steam Next Fest bekanntermaßen jenes regelmäßig stattfindende Event, bei der euch auf Steam eben auch kostenlose Demos kommender Titel präsentiert werden. Den zweiten Hinweis finden wir bei einem, dessen Sprechkunst bald einem allseits beliebten, schlitzohrigen Charakter auf die Stimmbänder gelegt wird.

Synchronsprecher Matthias Keller wurde kürzlich als neuer Synchronsprecher für Diego ausgesucht. Er schrieb vor wenigen Tagen auf Instagram: „Kick-off für Diego. Trailer und Demo sind im Kasten. Die Aufnahme für das Hauptspiel Gothic Remake soll im März beginnen.“ Fokus der Aufmerksamkeit liegt hier natürlich auf dem Wörtchen „Demo“. Auf Grundlage all dieser Indizien nun ist zwar eine konkrete Veröffentlichung einer spielbaren Demo zum Gothic Remake noch nicht bewiesen.

Aber ein naheliegender Gedanke ist es allemal. Warten wir’s ab, was Gothic-Fans beim diesjährigen Steam Next Fest erwartet – ob mit Nyras-Demo oder nicht. Apropos „Willkommen im Lager!“ und andere Rollenspiel-Renaissance: Diese 15 wichtigsten Rollenspiele 2025 solltet ihr im Auge behalten.

Quellen: World of Gothic, YouTube / @THQNordicInside, Instagram / matthiaskeller_sprecher