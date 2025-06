Gothic Remake schlägt kolossal auf Steam ein – doch die wichtigste Frage bleibt unbeantwortet

Welche Begehrlichkeiten das Gothic Remake schon heute abruft, dafür ist eine ganz bestimmte Metrik auf Steam ein verlässlicher Gradmesser: Die Anzahl der Spieler*innen, die sich die kommende Neuinterpretation dieses Rollenspielklassikers aus deutschen Landen bisher auf die persönliche Wunschliste geschubst haben. Hier konnte Gothic Remake jüngst die Eine-Million-Marke knacken.

In Zahlen gegossen: 1.000.000 Gamer*innen habe den Titel in ihre Wishlist auf Valves Vertriebsplattform eingetragen. Damit konnte sich das Remake „Platz 21 der meistgewünschten Spiele auf der Plattform“ sicher, so der offizielle Twitter-Account @gothicgame. Vorfreudige Anhänger*innen, die ihren Geldbeutel für Entwicklungsstudio Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic bereithalten, gibt es also genug – obwohl eine zentrale Frage bis heute unbeantwortet bleibt …

Gothic Remake: Wann erscheint das Rollenspiel endlich?

Denn ein konkretes Release-Datum für Gothic Remake steht bis dato aus. Zwar ist bekannt, dass wir als Namenloser Held noch 2025 ins Minental zurückkehren sollen – aber genauere Angaben bleiben uns die Entwickler*innen bisher schuldig. Trotzdem stehen die Vorzeichen für einen Release innerhalb der nächsten Monate nicht schlecht. Immerhin wurde bereits Ende Februar nicht nur der sogenannte Nyras-Prolog als spielbare Demo zu Gothic Remake veröffentlicht, sondern erst am 9. Mai wurde das Feedback der Spielenden in Verbesserungen zu dieser Testversion gesteckt.

Bekanntmachung auf Twitter zum Steam-Erfolg:

Zudem, die Marketing-Offensive vonseiten des Publishers nimmt merklich an Fahrt auf, wie vor allem die mehrteilige Making-of-Reihe zum Gothic Remake auf YouTube zeigt. Trotz sich verdichtender Vorzeichen gemahnt mancher Spielende zur Vorsicht. Denn einerseits dominieren in den Kommentaren zum Twitter-Posting Wortmeldungen wie „Wir warten so sehr darauf“ oder „Habe es auf meine Wunschliste gepackt und kann es kaum erwarten“. Andererseits sticht ein hellsichtiger Kommentar hervor.

Stimmen aus der Community zur Release-Politik

„Überstürzt nichts, Leute. Auf das perfekte Erlebnis können wir warten“, erinnert ein*e Twitter-User*in THQ Nordic und das Entwicklungsstudio daran, dass Rollenspiel-Enthusiast*innen und Gothic-Fans aller Wahrscheinlichkeit auf einen möglichst fehlerfreien Release hoffen – und sich vermutlich keine*r ein Bug-Feuerwerk wie bei einem Gothic 3 zurückwünscht.

Sprich: Dass sich das Gothic Remake bei einer Million Spielenden seinen Platz auf der Steam-Wunschliste erkämpft hat, THQ Nordic zuletzt verstärkt die Werbetrommel rührt, lässt neugierig in die Zukunft blicken. Mit seinem 21. Platz kann es auch ein Gothic Remake allerdings nicht mit einem Elden Ring: Nightreign aufnehmen – dem nächsten potenziellen Action-Rollenspiel-Kracher von FromSoftware, dem leider ein reizvoller Modus für Mehrspieler*innen-Freunde abgehen wird.

