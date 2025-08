Gothic Remake: THQ Nordic schenkt euch die Collector’s Edition – wenn ihr kreativ genug seid

Mal Hand auf Uriziel – dem womöglich mächtigsten Schwert aus den Gothic-Rollenspielen: Die Fan-Community rund um Namenlosen Helden, Ork-Armeen und Magischer Barriere hat über die Jahre einige beeindruckende Modding-Projekte gestemmt. Vom bereits 2004 veröffentlichten Diccuric, in das ganze zwei Jahre Entwicklungszeit gebuttert wurde, bis zu Gothic 2: Ein neues Abenteuer, welcher erst kürzlich mit einem Update auf Version 2.3 um die Ecke kam.

Die Gothic-Community ist nicht nur umtriebig, sondern vor allem kreativ. Jetzt könnte diese Schaffenkraft in eine kostenfrei Collector’s Edition zum kommenden Gothic Remake münden. Denn am 1. August hat Publisher THQ Nordic über Soziale Netzwerke den Gothic Fan Project Contest ausgerufen. Gesucht werden Modding- oder Filmprojekte, aber auch Kreativschöpfungen anderer Art, in die viel Fanliebe für die legendäre Rollenspiel-Reihe geflossen ist. Als Gewinn winkt jedoch nicht nur die Sammler-Ausgabe des kommenden Remake-RPGs.

Gothic Remake: So gewinnt ihr die Collector’s Edition

„Wie suchen alles, was von Fans geschaffen wurde und von Gothic inspiriert ist“, verkündete der offizielle Twitter-Account Gothic Game am 1. August – und schob die nicht wenig reizvolle Information hinterher, man könne als Teilnehmer*in eine Collector’s Edition zum aktuell bei den Spanier*innen von Alkimia Interactive in Entwicklung befindliche Rollenspiel-Neuinterpretation absahnen. Gesucht wird nach Fan-Kreationen aller Art. Egal, ob eben sowas wie Fan-Modifikationen und filmische Werke, oder doch handgefertigte Requisiten, eigene Musikstücke & Co. – all das und noch mehr möchte THQ Nordic jetzt von euch sehen.

Twitter-Ankündigung zum Wettbewerb:

Einsendungen sind seit dem 1. August und bis einschließlich zum 10. August um 23:59 Uhr deutscher Zeit erwünscht. Die Möglichkeiten, euch als Fan kreativ zu entfalten, sind wie gesagt vielfältig. Beispielsweise könnt ihr mit einem eigenes geschneiderten Cosplay einbringen, Fotografie-Reihen rund um Gothic, oder einer Kurzgeschichte angesiedelt in der Welt von Khorinis. Als Gewinn winkt, wie eingangs erwähnt, die Collector’s Edition zum kommenden Remake von Gothic. Diese besondere Ausgabe des neu interpretierten Rollenspiels ist allerdings nur eine von vier weiteren Sachpreisen, die eure Schaffenkraft herausfordern.

Neben der Gothic 1 Remake Collector’s Edition, welche die oder der Gewinner*in übrigens am Release-Tag zugeschickt bekommt, locken vier weitere Gewinne – genauer ein von den Spieleentwickler*innen signiertes Gothic-Kochbuch, ein Steam-Schlüssel zum kommenden Remake, und schließlich jeweils ein offizieller Merchandise-Kapuzenpulli beziehungsweise T-Shirt zu Gothic. Bedenkt allerdings: Um beim Wettbewerb mitzumachen, müsst ihr mindestens 18 Jahre oder älter sein. Teilnehmen dürfen übrigens alle Bürger*innen innerhalb Europas – somit auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebende Gothic-Fans.

Aber auch wer leer ausgeht, sollte sich nicht grämen. Schließlich sind Kunst und Kreativität letztlich kein Wettbewerb, vielmehr eine ureigene Chance, mit vorher ungekannte Sichtweisen auf unsere Welt Mitmenschen zu erreichen – auch dann, wenn es um die raue Welt von Gothic geht. Apropos, womit uns der spielbare Nyras Prolog aus Gothic Remake begeistert habt, erfahrt ihr in unserem Erfahrungsbericht.

